Земля выросла из межзвездного «семени»

Межзвездные объекты вроде Оумуамуа или кометы Борисова могут способствовать формированию протопланет в звездных системах, подобных Солнечной, предположили американские ученые из Института исследований космоса.

Число межзвездных астероидов может исчисляться сотнями триллионов или даже квадриллионами, полагают исследователи. Однако пока астрономам известно лишь о двух межзвездных скитальцах, пролетевших через Солнечную систему — астероид Оумуамуа в 2017 году и комета Борисова вскоре после этого.

По оценке ученых, межзвездные объекты играют важнейшую роль в образовании планет, попадая в формирующиеся вокруг молодых звезд протопланетные диски, которые состоят из частиц размером меньше сантиметра, пишет arXiv.org.

Такие межзвездные странники выступают в качестве центров «кристаллизации» протопланет, представляя собой своеобразные «семена» в процессе формирования небесных тел. Скорее всего, именно таким образом появилась Земля и другие планеты Солнечной системы, предполагают специалисты.

По оценкам авторов исследования, во время существования протопланетного облака на протяжении 10 миллионов лет из внешнего космоса могут быть захвачены до 600 миллиардов межзвездных объектов, способных запустить процесс образования планет.