Новое музыкальное шоу выйдет на ТНТ

Канал ТНТ запускает музыкальное шоу «LAB. Лаборатория Музыки Антона Беляева», где известные музыканты будут исполнять каверы, сообщила пресс-служба телеканала.

В новом шоу участники исполнят популярные треки в неожиданных версиях и попробуют себя в принципиально ином звучании, жанре и вокальном диапазоне. В каждом выпуске прозвучат как минимум две песни в новой аранжировке. Также ведущий проекта Антон Беляев поговорит с гостями об их творчестве.

Гостями проекта «LAB. Лаборатория Музыки Антона Беляева» станут Слава Марлоу, Элджей, Скриптонит, Иван Дорн, Илья Лагутенко и многие другие. С каждым из них Антон Беляев будет строить беседу, как артист с артистом, и в центре дискуссии будет именно музыка.

«Лаборатория» поможет гостям выйти из ловушки своего образа и спеть чужой хит, который они, возможно, когда-то мечтали написать сами. В эфире ТНТ гости споют песни Little Big, «Смысловых галлюцинаций», Михаила Шуфутинского, Шуры и прочих музыкантов России и мира.

Проект «LAB. Лаборатория Музыки Антона Беляева» будет выходить на ТНТ по воскресеньям в 23.00, начиная с 21 ноября.