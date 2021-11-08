Новосибирский общепит потребует от посетителей QR-код

Дополнительные ограничения для противодействия распространению коронавируса ввели в Новосибирской области — с 12 ноября в регионе при посещении предприятий общественного питания, выставочных мероприятий, баз отдыха и санаториев потребуется QR-код.

Оказание услуг общественного питания станет возможным при наличии у посетителей действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, сертификата о профилактической прививке от COVID-19, отрицательного результата ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Исключение составляют услуги по доставке заказов, обслуживанию «на вынос», услуги общепита на территории железнодорожных вокзалов, аэропортов, АЗС, а также столовых, обеспечивающих питание сотрудников организаций. Одновременно с общепита сняты ограничения по работе в ночное время.

«Меры направлены как на поддержание работоспособности бизнеса, так и на обеспечение безопасности потребителей», — отмечается в сообщении. Соответствующие изменения уже внесены в постановление правительства Новосибирской области о введении режима повышенной готовности.