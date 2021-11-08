Новое похолодание придет в Новосибирск

Холодный фронт придет в Новосибирск к концу недели, но волна холода будет не такой интенсивной, как предыдущая, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Мы ждем (к четвергу) прохождения холодного фронта. Сначала пройдет циклон, потом будет холодный фронт, мокрый снег, ветер усилится до 17 метров в секунду. К концу недели кратковременное похолодание (ночью до минус 10, днем — до минус 5 градусов)», — сказала синоптик.

Вторник ожидается преимущественно без осадков, ночью будет дуть порывистый ветер. Ночные температуры будут на уровне 4-6 градусов холода, днем — около нуля.

В среду осадков также не ожидается, днем подует сильный ветер скоростью до 17 метров в секунду. Ночью будет 3-5 градусов ниже нуля, днем — 1-3 градусов тепла.

В четверг пройдет мокрый снег, ночью ожидается 1-3 градусов ниже нуля, днем — от нуля до плюс 2 градусов.