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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Министр обороны рассказал о коронавирусе в армии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в российской армии минимальна, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Летальность в 45 раз меньше, чем общероссийские показатели. Занятость коечного фонда в три раза меньше, чем в прошлом году», — сказал Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По словам министра, это связано со строгой и ответственной работой военнослужащих. Он также отметил, что в армии нельзя допускать даже малейших сомнений в том, что здоровье военнослужащих не на контроле, и призвал вакцинироваться от коронавируса.

«Когда уходят на дежурство корабли дальней морской зоны, и если там появляется инфицированный, нам нужно возвращать корабль? А кто страну будет защищать?» — дополнил он.

Тема: Коронакризис
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Оборона #Армия #Здоровье #Новости COVID19
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