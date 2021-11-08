Министр обороны рассказал о коронавирусе в армии

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в российской армии минимальна, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Летальность в 45 раз меньше, чем общероссийские показатели. Занятость коечного фонда в три раза меньше, чем в прошлом году», — сказал Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По словам министра, это связано со строгой и ответственной работой военнослужащих. Он также отметил, что в армии нельзя допускать даже малейших сомнений в том, что здоровье военнослужащих не на контроле, и призвал вакцинироваться от коронавируса.

«Когда уходят на дежурство корабли дальней морской зоны, и если там появляется инфицированный, нам нужно возвращать корабль? А кто страну будет защищать?» — дополнил он.