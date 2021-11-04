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Самую дорогую квартиру в новостройке нашли в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © novosibirsk.cian.ru/sale/flat/263294386

Самую дорогую в Сибири квартиру в новостройке нашли в Новосибирске, она стоит 50 миллионов рублей, сообщает «Циан».

В авангарде сибирской строительной индустрии неизменно держится Новосибирск. Самое дорогое предложение на местном рынке сосредоточено на участке площадью 6 гектаров между двумя зелеными массивами – Заельцовским бором и Дендрологическим парком. Это территория жилого комплекса «Жуковка», объединяющего 20 жилых корпусов.

Стоимость готового жилья здесь достигает 50 миллионов рублей. Это бюджет четырехкомнатной квартиры площадью 241 квадратный метр с террасой).

В Иркутске по уровню цен лидирует жилой комплекс «Символ», который строится на берегу Чертугеевского залива (Ангара). На восьмом этаже одного из его корпусов продается квартира с чеком 30 миллионов рублей. На 150 квадратных метрах собраны пять спален (включая две детские), два санузла, кухня, балкон-терраса и кухня, совмещенная с террасой.

Оставшееся место в тройке закрепил за собой Красноярск. Его представитель в рейтинге – жилой комплекс Scandis Ozero. Проект примечателен интересной ландшафтной составляющей, на которую во многом завязана его идентичность.

В центре застройки обустроено искусственное озеро с декоративными водопадами, водяной мельницей и детскими площадками. В третьем корпусе пока свободна пятикомнатная квартира, фасады которой выделяются благодаря двум эркерам. Застройщик рассчитывает на ней заработать 17,69 миллиона рублей.

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Новосибирск #Квадраты
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