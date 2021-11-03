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Нерабочие дни продлили в Томской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Нерабочие дни в Томской области продлятся до 15 ноября, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

«Напряженная эпидобстановка заставляет нас еще на неделю продлить режим нерабочих дней. Также мы продляем школьные каникулы. Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома», — сказал губернатор Сергей Жвачкин.

Также на самоизоляции или удаленной работе должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания.

Также с 8 ноября вводится запрет на посещение без QR-кода учреждений общепита, торгово-развлекательных и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры.

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