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Житель Приангарья убил жену и умер сам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Супружеская пара найдена мертвой в Усолье-Сибирском. Незадолго до смерти мужчина признался сыну в убийстве жены, сообщило СУ СКР по Иркутской области.

Вечером в понедельник во дворе частного дома на Парковой улице в Усолье-Сибирском нашли тела 48-летней женщины и 51-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Следователи узнали, что незадолго до смерти мужчина позвонил своему сыну и признался в убийстве супруги. Мужчина нанес ей ножевое ранение в грудь.

«По предварительным данным, после звонка он причинил себе телесные повреждения, от которых наступила смерть», — говорится в сообщении. Возбуждено дело об убийстве, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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-Керя-

Чё то жутковато от нашего правосудия. Преступление на лицо ещё и денег дали. А про Путина против скажешь...

Disobedient

Про состояния атомных станций на Украине лучше бы рассказал европейцам.))) Какие экологические перспективы...

Disobedient

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corrector

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