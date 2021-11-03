Житель Приангарья убил жену и умер сам

Супружеская пара найдена мертвой в Усолье-Сибирском. Незадолго до смерти мужчина признался сыну в убийстве жены, сообщило СУ СКР по Иркутской области.

Вечером в понедельник во дворе частного дома на Парковой улице в Усолье-Сибирском нашли тела 48-летней женщины и 51-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Следователи узнали, что незадолго до смерти мужчина позвонил своему сыну и признался в убийстве супруги. Мужчина нанес ей ножевое ранение в грудь.

«По предварительным данным, после звонка он причинил себе телесные повреждения, от которых наступила смерть», — говорится в сообщении. Возбуждено дело об убийстве, обстоятельства произошедшего устанавливаются.