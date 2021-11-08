Краткое прощание: как хоронят умерших от коронавируса

Коронавирус унес жизни более 235 тысяч россиян. Сейчас в стране ежедневно умирает более тысячи человек. Многие семьи сталкиваются с тем, что похороны умерших от COVID-19 отличаются от стандартных. С какими ограничениями придется смириться, чтобы проводить в последний путь?

Умер от коронавируса

Родные тех, кто лежит в «красной» зоне больниц, живут в страхе перед звонком врача с печальной новостью. Но такие звонки случаются. И родственники получают двойной удар: горе и необходимость организовать похороны в соответствии с эпидемиологическими нормами.

«Вирус не исчезает одновременно со смертью больного от COVID-19. Вероятно, в течение нескольких дней он может сохраняться в тканях тела. Поэтому стоит соблюдать меры предосторожности и избегать прямых тактильных контактов с телом умершего», — сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

По правилам, тело умершего от коронавируса увозят в патологоанатомическое отделение больницы для проведения обязательного вскрытия и уточнения причины смерти.

«У нас 100% вскрытие по всей стране, исключая случаи некоторые — по религиозным соображениям. Но если инфекционные заболевания, а коронавирус отнесен к особо опасным инфекционным заболеваниям, — в этих случаях есть стопроцентное вскрытие», — говорила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе «Познер» на Первом канале.

В случае смерти от новой коронавирусной инфекции COVID-19 дома, если участковый уполномоченный полиции не установил признаков насильственной смерти, его тело тоже отправляют на патологоанатомическое исследование.

Так, в Новосибирске тела умерших доставляют в патологоанатомическое отделение судебно-медицинской экспертизы «Новосибирского областного клинического бюро судебно-медицинской экспертизы», на территории сельского района – в патологоанатомическое отделение центральной районной больницы.

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«В структуре Новосибирского областного клинического бюро судебно-медицинской экспертизы есть отделение круглосуточной доставки тел. Также для доставки тела родственники могут обратиться в ритуальную службу или доставить тело самостоятельно», — сообщил Минздрав региона.

Патологоанатом пишет заключение с причиной смерти. После этого родственники в морге получают справку о смерти. Могут связываться с похоронной службой и обговаривать дату, время и место захоронения, а также объем услуг.

Далее справка из морга понадобится для получения свидетельства о смерти (в загсе или через МФЦ).

Чтобы получить вещи и документы умершего в больнице, необходимо обратиться в отделение, в которое пациент был госпитализирован, уточнил в ответ на запрос Sibnet.ru Минздрав Новосибирской области.

Родственники могут организовать погребение за свои деньги или получить бесплатный вариант от муниципального предприятия в соответствии с законом «О погребении и похоронном деле». В Новосибирске этим занимается «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги». На «бесплатные» похороны идут средства из фонда социального страхования либо пенсионного фонда.

При этом в похороны входит определенный перечень услуг — оформление документов, перевозка тела, гроб, захоронение или кремация. На это выделяется около 7 тысяч рублей.

При выборе гроба в случае смерти от коронавируса главное требование Роспотребнадзора — чтобы он был закрыт.

Прощание без поцелуя

Морги обрабатывают и выдают тела в соответствии с временными методическими рекомендациями «Исследование умерших с подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-19)», версия 22 (23.07.2020).

Согласно этим рекомендациям, тела умерших от коронавируса надо помещать в пластиковые пакеты, дезинфицировать, до дня похорон размещать в специальные помещения для хранения ковидных тел, не проводить бальзамирование, чтобы избежать чрезмерных манипуляций с телом.

«Осуществлять выдачу тела родственникам по следующей схеме: поместить тело во второй пластиковый пакет, продезинфицировать снаружи, выдавать в закрытом гробу без церемонии прощания (получают тело не более трех человек)», — говорится в рекомендациях.

Вещи умершего при желании родственников сотрудники морга могут положить в пакет на гроб.

«Если хотят видеть родственника, то приобретают гроб со стеклом. Это как договорятся в патологоанатомическом отдалении — в полиэтилене или без. Тогда обрабатывается тело и гроб. Покойника одевают в одежду без пакета», — рассказал Sibnet.ru руководитель Единой диспетчерской службы ритуальных услуг в Томске Александра Шарабаев.

По его словам, после сообщений в СМИ о том, как в закрытом гробу оказался совсем другой человек, люди чаще хотят удостовериться, что хоронят своего близкого.

«Стоимость не сильно отличается. Средняя стоимость обычного гроба 15-20 тысяч рублей. Со стеклом на 2-3 тысячи будет дороже», — уточнил Шарабаев.

Принятый веками ритуал прощания в такой ситуации видоизменяется. Во время прощания родные и близкие не могут видеть тело усопшего, целовать покойника в лоб. Они должны соблюдать дистанцию между собой, в помещениях находиться в маске и перчатках.

«В отличие от начала пандемии сейчас люди приняли факт таких ограничений и подстроились под обстоятельства, проживают эти моменты», — добавил Шарабаев.

Минздрав рекомендует кремировать умерших от коронавирусной инфекции, а не захоранивать в землю. Кремация по процедуре мало отличается от захоронения тела. Усопший также находится в гробу, возможно бесконтактное прощание. При этом гроб ковидного покойника обрабатывается хлорным раствором и отправляется на кремацию внепланово.

«Людей в прощальных залах стало немного. Люди берегут себя и пожилых близких, на прощание приходит гораздо меньше людей», — рассказал Sibnet.ru руководитель кремационного комплекса Похоронного дома «ИМИ» (Новосибирск) Антон Казанин.

По желанию родственники могут наблюдать за процессом кремации через стекло в отдельной комнате. Потом они получают урну с прахом для захоронения по своему усмотрению, в инфекционном плане она совершенно безопасна.

Ограничений по месту захоронения для умерших от коронавирусной инфекции официально нет. Это может быть любое свободное место на кладбище.