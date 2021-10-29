Новосибирск и Омск остались без федеральных денег на метро

В 2022 году планируется выделение 500 миллиардов рублей инфраструктурных кредитов на строительство метро в российских городах, но Новосибирска и Омска в этом списке нет.

Тему поднял на встрече с министром финансов Антоном Силуановым Вопрос о развитии метро в сибирских городах-миллионниках задал представитель Омска Андрей Алехин. Его поддержал новосибирец Ренат Сулейманов.

По его словам, в 2022 году планируется выделение 500 миллиардов рублей инфраструктурных кредитов на строительство метро в Нижнем Новгороде, Челябинске и Красноярске, но Новосибирска и Омска в этом списке нет.

«Поэтому мы будем добиваться того, чтобы средства на развитие новосибирского метрополитена были выделены, будем вносить поправку. В стране 16 городов-миллионников, а действующих метрополитенов всего семь», — цитирует Сулейманова пресс-служба новосибирского обкома КПРФ.

Власти Омской области в 2019 году приняли решение о консервации незаконченной стройки метро, но начатые объекты пока сохранены. Ранее губернатор региона Александр Бурков сообщал, что для достройки первого участка метро необходимо около 35 миллиардов рублей.