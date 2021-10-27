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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россияне выразили готовность сменить профессию в случае локдауна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Больше половины россиян выразили готовность сменить профессию в случае длительного локдауна, об этом свидетельствуют данные соцопроса.

Опрос среди 4,5 тысячи респондентов провели специалисты образовательной платформы GeekBrains. 54,6% респондентов выразили готовность сменить профессию в случае введения длительного локдауна: 41,6% респондентов ответили, что точно готовы сменить специальность, еще 13% хотели бы поменять профессию, но боятся.

Более 10% уверены, что они уже работают по профессии, востребованной в период локдауна. Также 80% опрошенных считают, что нужно предоставлять населению бесплатное обучение во время нерабочих дней.

Тема: Коронакризис
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Экономика #Рынок труда #Новости COVID19
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