Жвачкин пригрозил непривитым чиновникам увольнением

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин призвал чиновников ускориться с вакцинацией от коронавируса и пригрозил, что может отстранить непривитых сотрудников от работы.

На аппаратном совещании во вторник Жвачкин заявил, что его возмущает позиция некоторых чиновников, для которых вакцинация от коронавируса обязательна.

«Одни органы исполнительной власти уже ее полностью завершили, но есть меньшинство, которое не торопится. Учтите — спрос с невакцинированных чиновников будет самый строгий, вплоть до отстранения от работы. Уговоры кончились, чиновники должны показывать пример другим, а не занимать выжидательную позицию. Иначе будем c ними расставаться», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.