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Жвачкин пригрозил непривитым чиновникам увольнением

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба правительства Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин призвал чиновников ускориться с вакцинацией от коронавируса и пригрозил, что может отстранить непривитых сотрудников от работы.

На аппаратном совещании во вторник Жвачкин заявил, что его возмущает позиция некоторых чиновников, для которых вакцинация от коронавируса обязательна.

«Одни органы исполнительной власти уже ее полностью завершили, но есть меньшинство, которое не торопится. Учтите — спрос с невакцинированных чиновников будет самый строгий, вплоть до отстранения от работы. Уговоры кончились, чиновники должны показывать пример другим, а не занимать выжидательную позицию. Иначе будем c ними расставаться», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

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COVID19 #Новости COVID19 #Местная власть
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Топ комментариев

Uynachalnica

А ну если за вилы кто возьмется, тоже можно на эмоции списать или как?

Uynachalnica

Тебя послушать, ты только слухами кормишься! В СССР кололи проверенную годами вакцину, а не пели песни...

saigak

Поддержу!Если так раздули болячку, что такая она прям жуткая - то почему меры такие неэффективные???

west_nik

Если проанализировать ответ врача, то следует, что вакцинированные должны умирать в больницах! Это нонсенс!...
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