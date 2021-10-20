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Ковид вернулся: Путин отправил страну на каникулы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября включительно из-за стремительного роста числа заболевших коронавирусом и рекордного количества смертельных случаев. Кому разрешат работать, что будет с зарплатами и какие дополнительные ограничения прорабатывают власти?

Согласно утвержденному правительством календарю, шесть из девяти дней, объявленных нерабочими, в любом случае должны были быть выходными: 30–31 октября и 4–7 ноября. Длинные выходные связаны с Днем народного единства, который празднуется 4 ноября. Таким образом, правительство фактически установило антикоронавирусные каникулы, прибавив к выходным и праздничным дополнительные три дня.

Зачем нужны длинные выходные

Дополнительные ограничительные меры предложила ввести вице-премьер Татьяна Голикова по итогам прошедшего накануне заседания федерального оперативного штаба. Согласно данным оперштаба, уровень коллективного иммунитета в стране достиг лишь 45%, что недостаточно для снижения распространения вируса.

За последние сутки в России выявлено 34073 случая заболевания, это близко к рекордному показателю, который был зафиксирован 18 октября. Умерли 1028 человек, что стало максимальным результатом с начала пандемии. В 27 регионах пациентами с COVID-19 занято более 90% больничных коек.

Путин одобрил предложение Голиковой — с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни с сохранением заработной платы. Президент отметил, что длинные выходные необходимы, чтобы уйти с текущего пика распространения заболевания, передает сайт Кремля.

«Наша главная задача — максимально защитить жизнь и здоровье граждан, насколько это возможно, минимизировать негативные последствия от опасной инфекции. А для этого сейчас прежде всего важно сбить темпы ее распространения», — сказал глава государства.

В регионах с наиболее сложной ситуацией режим нерабочих дней может начаться уже 23 октября или продлиться после 7 ноября, подчеркнул Путин. Такие решения могут приниматься самими регионами на основании имеющихся у них полномочий.

Дополнительные меры

  • Регионам предлагается перевести на самоизоляцию невакцинированных и непереболевших коронавирусом старше 60 лет.
  • Правительство намерено ввести практику предоставления двух дополнительных выходных с сохранением заработной платы для работников, которые пройдут вакцинацию.
  • Предлагается прекратить работу общепита и зрелищных мероприятий по всей стране с 23.00 до 8.00.
  • Россиян попросили воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не усугублять эпидемиологическую ситуацию.
  • Применение QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации или перенесенной болезни, расширят. Они потребуются для посещения любых культурных и зрелищных мероприятий.

Кто трудится в нерабочие дни

Рекомендации Минтруда по нерабочим дням были обнародованы еще в предыдущие длинные выходные, которые объявлялись в мае. Так, сотрудники организаций, которые трудятся дистанционно, могут продолжить работу без ограничений.

Компании должны самостоятельно решить, сколько сотрудников необходимо вывести на работу физически в нерабочие дни. Для этого руководители предприятий непрерывного производства должны издать соответствующие приказы.

В нерабочие дни работа оплачивается в обычном, а не повышенном размере. При этом компании не имеют права сокращать зарплаты из-за введения нерабочих дней.

В организациях, где нет производства в нерабочие дни, работодатель обязан приказом оформить выход тех сотрудников, которые отвечают за соблюдение обязательных норм — например, антитеррористической защищенности и безопасности.

Правительство также подготовит новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях введения нерабочих дней. С 15 ноября пострадавшим малым и средним предприятиям начнут выплачивать гранты в размере одного МРОТ на работника.

Еще одна мера — возобновление льготного кредитования бизнеса под 3% годовых, которое практиковалось с марта по июль этого года. Для предоставления займов от компании потребуется сохранить численность работников.

Тема: Коронакризис
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Жизнь #Законы #Аналитика #Новости COVID19
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