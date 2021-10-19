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Пилоты показали снижение самолета с красивым видом на Красноярск

Источник:
Sibnet.ru
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Пилоты авиакомпании S7 сняли видео дневной посадки Boeing 737-800 с красивыми видами Красноярска, сообщает аэропорт Красноярск.

«В этот раз видео сделано днем, поэтому можно увидеть не только приземление, но и красивый полет над городом», — говорится в сообщении аэропорта Красноярска.

На кадрах самолет разворачивается над Пашенным, железнодорожным мостом и Енисеем, затем снижается над железной дорогой. Из кабины видны весь центр города и район проспекта Свободный. Затем борт снижается над Северным шоссе — вдалеке можно увидеть микрорайон Солнечный.

Международный аэропорт Красноярск — один из важнейших авиатранспортных узлов Сибири и Дальнего Востока. Регулярные и чартерные пассажирские перевозки осуществляют 20 пассажирских авиаперевозчиков по 53 направлениям. В 2020 году аэропорт занял второе место в рейтинге Forbes самых удобных аэропортов 2020 года.

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Красноярск #Город
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