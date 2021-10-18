Путин поздравил победителей чемпионата по Dota 2

Президент России Владимир Путин поздравил российской команду Team Spirit с победой на турнире The International 10 по Dota 2, сообщение опубликовано на сайте Кремля.

«На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников», — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что российская команда впервые в истории выиграла эти престижные состязания, которые неофициально считаются чемпионатом мира по киберспортивной дисциплине Dota 2.

Team Spirit 17 октября победила китайскую команду PSG.LGD в гранд-финале The International 10 по Dota 2 со счетом 3:2. Турнир проходил в Бухаресте. За победу российская команда получила 18,2 миллиона долларов.