Новосибирская чебуречная провела «Игру в кальмара»

Новосибирска чебуречная «Cheburek.me» провела для своих клиентов одно из испытаний из нашумевшего сериала «Игра в кальмара», сообщает компания в соцсетях.

«16 смелых героев рискнули сыграть с нами и побороться за чебурек-пирог», — написала компания на странице в Instagram.

Как и герои сериала, участники вырезали иголками фигуры из сахарных сот (корейской сладости), им нужно было сделать это аккуратно и быстро. Фигуры отличались от тех, что были в сериале. При этом не ясно, использовали ли игроки методику Сон Ки Хуна, который чтобы достать фигуру, лизал сахарную соту.

«Игру в кальмара» посмотрели более 111 млн пользователей стримингового сервиса Netflix. По данным телеканал KBC, сериал, выпущенный 17 сентября, на сегодняшний день находится на первом месте по популярности на платформе Netflix в 94 странах мира.

Сериал рассказывает о группе людей, которые из-за своего тяжелого финансового положения соглашаются принять участие в большой игре. Участникам нужно пройти шесть заданий, представляющих собой детские игры. Победитель получит огромную сумму денег, а проигравший умрет.