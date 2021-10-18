«Черных» копателей нефрита задержали в «Шушенском бору»

Неизвестные пытались незаконно добыть нефрит в нацпарке «Шушенский бор» в Красноярском крае, сообщает пресс-служба организации.

Сотрудники парка и полицейские пресекли попытку незаконной добычи нефрита в районе гольцовой зоны хребта Борус.

Сотрудниками нацпарка было проведено несколько рейдов. В первом рейде при движении к территории национального парка по урочищу реке Голубая была остановлена колонна в составе трех единиц техники: бульдозер Komatsu, бензовоз и экскаватор Hyundai. Водители техники были предупреждены о федеральных законах, затрагивающих территорию парка.

Позже бульдозер и экскаватор были обнаружены на территории парка во время прокладывания новой дороги для личного пользования. Попытка движения вперед была пресечена. До места добычи полезных ископаемых нарушители добраться не успели.

В результате незаконных действий при прокладывании этой дороги был нанесен ущерб национальному парку. Уничтожен почвенный покров и повреждены до степени прекращения роста деревья хвойной породы (кедры и пихты).

По итоговым подсчетам ущерб был оценен на сумму в 9 миллионов рублей. Материалы дела переданы в отдел полиции для возбуждения уголовного дела.