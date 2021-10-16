Руководители общины Виссариона отказались от закрытия части их дела

Руководители общины Виссариона отказались от прекращения в отношении них части уголовного дела, так как они хотят добиться признания их полной невиновности, сообщили их адвокаты в своем телеграм-канале.

Следствие предложило обвиняемым прекратить часть уголовного дела по причинению тяжкого вреда здоровью в связи с истечением сроков давности. Это означало бы, что расследование в отношении нескольких потерпевших, которые жили в общине очень давно, не продолжалось бы.

«Но при таком прекращении не делается вывод о невиновности. Все обвиняемые отказались от такого прекращения, так как сочли это скрытым признанием вины. Защита будет настаивать на прекращении в связи с отсутствием события преступления или на оправдательном приговоре», — говорится в сообщении.

Руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» задержали в 2020 году в Красноярском крае, где жила община. Ее руководитель Сергей Тороп говорил членам общины, что он новое воплощение Христа, его называли Виссарионом.

По данным следствия, он вместе с соратниками привлекал деньги членов общины для нужд организации, а также применял психологическое насилие, в результате которого последователям «причинен тяжкий вред здоровью».

В деле, по сведениям защиты – 23 потерпевших. Это члены общины, которые, по версии следствия, получили вред здоровью или моральный вред в период с 1990-х до 2020 года. Тяжкий вред здоровью подтвержден у шести человек, вред здоровью средней тяжести – у одного. У остальных указан просто моральный вред. По причинению тяжкого вреда здоровью (психические расстройства) предъявлено обвинение по пунктам а, б части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). За это грозит до 12 лет лишения свободы.