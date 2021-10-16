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Руководители общины Виссариона отказались от закрытия части их дела

Источник:
Sibnet.ru
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Сергей Тороп (Виссарион)
Сергей Тороп (Виссарион)
Фото: © Sibnet.ru

Руководители общины Виссариона отказались от прекращения в отношении них части уголовного дела, так как они хотят добиться признания их полной невиновности, сообщили их адвокаты в своем телеграм-канале.

Следствие предложило обвиняемым прекратить часть уголовного дела по причинению тяжкого вреда здоровью в связи с истечением сроков давности. Это означало бы, что расследование в отношении нескольких потерпевших, которые жили в общине очень давно, не продолжалось бы.

«Но при таком прекращении не делается вывод о невиновности. Все обвиняемые отказались от такого прекращения, так как сочли это скрытым признанием вины. Защита будет настаивать на прекращении в связи с отсутствием события преступления или на оправдательном приговоре», — говорится в сообщении.

Руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» задержали в 2020 году в Красноярском крае, где жила община. Ее руководитель Сергей Тороп говорил членам общины, что он новое воплощение Христа, его называли Виссарионом.

По данным следствия, он вместе с соратниками привлекал деньги членов общины для нужд организации, а также применял психологическое насилие, в результате которого последователям «причинен тяжкий вред здоровью».

В деле, по сведениям защиты – 23 потерпевших. Это члены общины, которые, по версии следствия, получили вред здоровью или моральный вред в период с 1990-х до 2020 года. Тяжкий вред здоровью подтвержден у шести человек, вред здоровью средней тяжести – у одного. У остальных указан просто моральный вред. По причинению тяжкого вреда здоровью (психические расстройства) предъявлено обвинение по пунктам а, б части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). За это грозит до 12 лет лишения свободы.

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Топ комментариев

korvinsS

Это психически больной человек ему толку что-то объяснять нету.

RS1981

О парень, тебе явно нельзя разрешение на оружие выдавать....., сочувствую твоим родным.....

RS1981

Ты понимаешь, что ты сейчас предлагаешь развязать 3ю мировую войну?

slavaynin

это он так решает проблему нехватки газа вна украине,там у всё ВСУ после его слов стало газ вырабатывать)))
Sibnet.Ru