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Морозы до 22 градусов ожидаются в Забайкалье в выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Морозы до 22 градусов ночью ожидаются в Забайкальском крае, днем также будут отрицательные температуры, сообщает Забайкальский Гидрометцентр.

В субботу будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, местами 2-7 метров в секунду.

Температура ночью составит 12-17 градусов, местами 6-11 градусов мороза, по северным районам 17-22 градусов. Днем ожидается от 1 градуса тепла до 4 градус мороза.

В воскресенье преимущественно без осадков. Ветер северо-западный будет дуть с силой до 3-8 метров в секунду, местами до 14 метров в секунду.

Температура ночью составит 8-13 градусов мороза, по северным районам 13-18 градусов мороза. Днем температура воздуха составит 2-7 градусов тепла, местами до 3 градусов мороза.

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