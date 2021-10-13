Два друга забили дорожным знаком мужчину в Красноярском крае

Два пьяных друга приехали на сбор конопли в село и забили насмерть мужчину дорожным знаком, их приговорили к 15 и 17 годам лишении свободы, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Следствием и судом установлено, что 20 сентября двое пьяных мужчин
23 и 26 лет приехали в село Медяково Красноярского края для сбора дикорастущей
конопли. Они вырвали из земли установленные на обочине проезжей части два
металлических дорожных знака «сигнальных столбика типа С4».
Они шли по селу и встретили потерпевшего с психическим
заболеванием. Затем парни специально с ним поссорились и избили мужчину дорожным знаком.
От полученных травм мужчина умер.
Суд приговорил подсудимых к наказанию в виде 15 и 17 лет
лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы
на срок 1,5 года. Приговор не вступил в законную силу.