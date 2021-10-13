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Два друга забили дорожным знаком мужчину в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю

Два пьяных друга приехали на сбор конопли в село и забили насмерть мужчину дорожным знаком, их приговорили к 15 и 17 годам лишении свободы, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Следствием и судом установлено, что 20 сентября двое пьяных мужчин 23 и 26 лет приехали в село Медяково Красноярского края для сбора дикорастущей конопли. Они вырвали из земли установленные на обочине проезжей части два металлических дорожных знака «сигнальных столбика типа С4».

Они шли по селу и встретили потерпевшего с психическим заболеванием. Затем парни специально с ним поссорились и избили мужчину дорожным знаком. От полученных травм мужчина умер.

Суд приговорил подсудимых к наказанию в виде 15 и 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года. Приговор не вступил в законную силу.

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Красноярск #Криминал
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