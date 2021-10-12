НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Автомобилистов Хакасии предупредили о снеге и гололедице

Источник:
Sibnet.ru
234 0
Фото: © пресс-служба Управления по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасии

Неблагоприятная ветреная погода, а также туманы, осадки в виде снега и дождя, гололедица могут способствовать ухудшению дорожной обстановки в Хакасии, сообщает правительство региона.

Специалисты призывают автомобилистов соблюдать правила безопасности на скользкой дороге, учитывать скоростной режим и дистанцию в пути.

«Важно помнить, что при гололеде сцепление колес с поверхностью трассы ухудшается. При движении соблюдайте дистанцию, перед поворотом и остановкой притормаживайте заранее. Приближаясь к пешеходным переходам, вблизи детских учреждений, больниц, торговых мест нужно снизить скорость до минимума», — говорится в сообщении.

В автомобиле должен обязательно быть исправный огнетушитель. В межсезонье и зимний период резко возрастает количество пожаров на автотранспорте. С начала года в Хакасии ликвидирован 61 пожар на транспортных средствах.

Еще по теме
Потепление придет в Новосибирск
Морозы до 12 градусов ожидаются в Забайкалье
Морозы до 9 градусов придут в Новосибирскую область
Изменчивая погода ожидается в выходные в Новосибирске
смотреть все
Хакасия #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Предупреждающее об острой фазе COVID устройство создали в Новосибирске
Томский губернатор попросил смягчить требования к малым аэропортам
Автомобилистов Хакасии предупредили о снеге и гололедице
QR-коды введут в Новосибирской области
Самое популярное
Вышла игра Far Cry 6
Разработчики поделились подробностями S.T.A.L.K.E.R. 2
Собчак обеспокоилась, что Пересильд на МКС превратится в Терешкову
Первую высшую оценку выставили на «Ледниковом периоде»
Обсуждение (0)
Картина дня
Лавров заявил о попытках «разогреть» обстановку в Азии
Премьер Японии заявил о суверенитете Токио над южными Курилами
Разрешение на оружие станет сложнее получить
Mail.ru провел тотальный ребрендинг
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

west_nik

Бухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...

Kolksas

весь мозг пади вынесла водиле свой тарабарщиной

Uynachalnica

Девушка! Мне под 70-т, переболел в феврале 2020. Идите свои сказки в другое место рассказывать! А я вам...

Plaguer

Да-да, за них снова кто-то всё сделает.Не "мы победим" и не "мы построим" а "нам помогут" и "нам должны".
Sibnet.Ru