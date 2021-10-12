Автомобилистов Хакасии предупредили о снеге и гололедице

Неблагоприятная ветреная погода, а также туманы, осадки в виде снега и дождя, гололедица могут способствовать ухудшению дорожной обстановки в Хакасии, сообщает правительство региона.

Специалисты призывают автомобилистов соблюдать правила безопасности на скользкой дороге, учитывать скоростной режим и дистанцию в пути.

«Важно помнить, что при гололеде сцепление колес с поверхностью трассы ухудшается. При движении соблюдайте дистанцию, перед поворотом и остановкой притормаживайте заранее. Приближаясь к пешеходным переходам, вблизи детских учреждений, больниц, торговых мест нужно снизить скорость до минимума», — говорится в сообщении.

В автомобиле должен обязательно быть исправный огнетушитель. В межсезонье и зимний период резко возрастает количество пожаров на автотранспорте. С начала года в Хакасии ликвидирован 61 пожар на транспортных средствах.