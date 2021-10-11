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Куратор силовиков в Кремле стал кандидатом в сибирские полпреды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Помощник президента Анатолий Серышев может стать полпредом в Сибирском федеральном округе. Назначение может состояться на этой неделе.

Должность полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе остается вакантной уже полгода. Этот пост освободился после того, как 9 апреля сибирский полпред Сергей Меняйло был назначен врио главы Северной Осетии.

Серышев рассматривается на должность полпреда президента в Сибирском федеральном округе, пишет РБК со ссылкой на федеральных чиновников. Официальное решение может быть оглашено на этой неделе.

Серышев стал помощником президента в 2018 году. Он отвечает за согласование кадровых назначений на руководящие должности всех силовых структур, кроме Министерства обороны, а также за награждения и присвоение званий.

Возможному полпреду 56 лет, он выходец из Иркутской области. Работал в органах госбезопасности, затем заместителем главы Федеральной таможенной службы.

Источник, близкий к ФСБ, называет Серышева влиятельным силовиком, имеющим доступ к президенту.

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west_nik

Бухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...

Kolksas

весь мозг пади вынесла водиле свой тарабарщиной

Очаков

Чтоб она загнулась поскорее, эта ваша америка.

Plaguer

Да-да, за них снова кто-то всё сделает.Не "мы победим" и не "мы построим" а "нам помогут" и "нам должны".
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