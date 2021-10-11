Куратор силовиков в Кремле стал кандидатом в сибирские полпреды

Помощник президента Анатолий Серышев может стать полпредом в Сибирском федеральном округе. Назначение может состояться на этой неделе.

Должность полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе остается вакантной уже полгода. Этот пост освободился после того, как 9 апреля сибирский полпред Сергей Меняйло был назначен врио главы Северной Осетии.

Серышев рассматривается на должность полпреда президента в Сибирском федеральном округе, пишет РБК со ссылкой на федеральных чиновников. Официальное решение может быть оглашено на этой неделе.

Серышев стал помощником президента в 2018 году. Он отвечает за согласование кадровых назначений на руководящие должности всех силовых структур, кроме Министерства обороны, а также за награждения и присвоение званий.

Возможному полпреду 56 лет, он выходец из Иркутской области. Работал в органах госбезопасности, затем заместителем главы Федеральной таможенной службы.

Источник, близкий к ФСБ, называет Серышева влиятельным силовиком, имеющим доступ к президенту.