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Хищение бюджетных денег нашли на строительстве ЛДС в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Следователи направили в суд дело в отношении директора компании, которая получила 2,3 миллиона рублей по фиктивным документам за якобы построенную временную дорогу при строительстве ЛДС в Новосибирске, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в 2018 году 53-летний директор компании заключил государственный контракт на валку деревьев и расчистку территории под строительство многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко в Новосибирске.

Выполняя условия контракта, фигурант по делу представил фиктивные документы о якобы выполненных работах и использованных материалах при строительстве временной дороги для проезда спецтехники к объекту.

На расчетный счет организации были перечислены бюджетные 2,3 миллиона рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) направили в Центральный районный суд Новосибирска. Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.

 Строительство ледовой арены в Новосибирске для МЧМ-2023 постоянно связано со скандалами. Стоимость проекта постоянно растет, сейчас она доросла до возросла до 22,5 миллиарда рублей. При этом строители отстают от графика работ.

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