Хищение бюджетных денег нашли на строительстве ЛДС в Новосибирске

Следователи направили в суд дело в отношении директора
компании, которая получила 2,3 миллиона рублей по фиктивным документам за якобы
построенную временную дорогу при строительстве ЛДС в Новосибирске, сообщает СУ
СК РФ по региону.
По данным следствия, в 2018 году 53-летний директор компании
заключил государственный контракт на валку деревьев и расчистку территории под строительство
многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко в Новосибирске.
Выполняя условия контракта, фигурант по делу представил фиктивные
документы о якобы выполненных работах и использованных материалах при
строительстве временной дороги для проезда спецтехники к объекту.
На расчетный счет организации были перечислены бюджетные 2,3
миллиона рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению.
Уголовное дело по обвинению в совершении преступления,
предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с
использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) направили
в Центральный районный суд Новосибирска. Максимальное наказание — 10 лет
лишения свободы.
Строительство ледовой арены в Новосибирске для МЧМ-2023 постоянно связано со скандалами. Стоимость проекта постоянно растет, сейчас она доросла до возросла до 22,5 миллиарда рублей. При этом строители отстают от графика работ.
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