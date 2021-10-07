Новый эффект обнаружили сибирские физики в поисках темной материи

Ученые Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН и Новосибирского госуниверситета обнаружили новое явление в физике регистрации ионизирующего излучения, при котором появляются необычные медленные компоненты, сообщает пресс-служба Института.

Существование темной материи — одна из главных загадок современной физики, поскольку она недоступна прямому наблюдению. Один из крупнейших экспериментов проводит международная коллаборация DarkSide в Национальной лаборатории Гран-Сассо (Италия), где более 10 лет ведется набор данных с помощью детектора DarkSide-50.

С 2015 года в эксперименте участвует объединенная группа из ИЯФ СО РАН и НГУ, которая ведет исследования на своем детекторе. С его помощью удалось обнаружить необычное явление, которое предполагается включить в теоретическую модель эксперимента DarkSide.

В ходе исследований группа новосибирских ученых столкнулась с новым явлением в физике регистрации излучения. Речь идет о появлении необычных медленных компонент в сигнале детектора. Их необычность в том, что неизвестно откуда они появляются, и в том, что они возрастают с увеличением электрического поля. Эти компоненты новосибирские физики обнаружили на своем детекторе первыми.

«Что это за эффект, никто не знает. В экспериментах DarkSide при низких энергиях также наблюдаются странные, пока необъяснимые эффекты. Такие эффекты есть не только в аргоновых, но и в ксеноновых детекторах и зависят от электрического поля. Возможно, это результат задержек электронов ионизации на метастабильных состояниях атомов при регистрации частиц. DarkSide-50 работает при низком поле, и там такого явления не наблюдается. А наш детектор работает и при низких, и при высоких электрических полях», — отметил главный научный сотрудник ИЯФ СО РАН Алексей Бузулуцков.



Ученые находятся на этапе построения теоретической модели. Основная их цель — выяснить природу необычных медленных компонент и описать ее. Для построения теоретической модели необходимо провести еще несколько экспериментов. Полное описание данных, полученные на детекторе, физики планируют представить в течение года.