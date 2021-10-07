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Криптобиокабины для оформления загранпаспортов появятся в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ростелеком

Три криптобиокабины (КБК) от Ростелекома, которые позволяют оформлять заграничные паспорта нового поколения, появятся до конца года в многофункциональных центрах Новосибирской области, сообщает пресс-служба компании.

Криптобиокабины станут доступны в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ «Мои документы») в Бердске и Искитиме. Работы по настройке комплекса в филиале МФЦ «Зыряновский» в городе Новосибирске компания «Ростелеком» уже завершила: первые заявители получили документы.

Криптобиокабина — это цифровое решение для самостоятельной сдачи биометрических данных. Для этого устройства в том числе оснащены цифровыми фотокамерами и сканерами отпечатков пальцев и документов.

«Криптобиокабины упрощают оформление загранпаспортов и сводят к минимуму время ожидания в очередях. Для начала требуется подать заявление в МФЦ и получить штрихкод, который надо будет отсканировать в КБК. Следуя инструкциям и подсказкам, заявитель самостоятельно отсканирует отпечатки пальцев и разворот российского паспорта, сделает фото и отправит данные для проверки. В итоге процедура занимает несколько минут», — сказал директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.

Собранные данные передаются в зашифрованном виде в государственную информационную систему «Мир», откуда поступают на фабрику Гознака для изготовления документов. Готовый паспорт заявитель также получает в МФЦ.

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