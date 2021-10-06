Остановки троллейбуса в Чите объявят голосом Дарта Вейдера

Новые троллейбусы «Авангард» производства вологодского
завода «Транс-Альфа» начали поступать в забайкальскую столицу, остановки в
троллейбусах будут обяъвляться голосом мастера дубляжа Андрея Тенетко, который
озвучивает Дарта Вейдера в «Звездных войнах», сообщает мэрия Читы.
В троллейбусное депо поступило три машины этой марки,
выпущенные в 2021 году. До конца года Читинское троллейбусное управление
получит 44 троллейбуса марки «Авангард». Это самое крупное пополнение
читинского троллейбуса за всю его полувековую историю. Фактически речь идет о
разовом обновлении половины всего подвижного состава.
По словам директора ЧТУ Дениса Ишенина, троллейбусы марки
«Авангард» представляют собой цифровой транспорт нового поколения. Машины
обладают большим количеством компьютерных систем – от навигационной до
информационной.
Как говорит представитель завода-изготовителя Михаил Бурцев, системы,
установленные на борту новых троллейбусов, помогают повысить безопасность
движения и помогают предоставить качественно другую услугу перевозки для
пассажиров. Здесь заметно больше комфорта и совершенно другой уровень комфорта.
Все остановки объявляются без участия водителя, по заранее
заданным точкам координат. В авторинформатор загружен голос советского и
российского актера театра и кино, признанного мастера дубляжа Андрея Тенетко. В
частности, именно он озвучивал героев телесериалов «Пираты Карибского коря»,
«Игра престолов» и «Звездные войны», где его голосом говорит Дарт Вейдер.
Новые троллейбусы – очень теплые. В их салоне установлены
несколько кондиционеров и сразу четыре печки. На борту «Авангардов» установлены
разъемы для зарядки мобильных телефонов, система для бесконтактной платы
проезда и работает бесплатный Wi-Fi.