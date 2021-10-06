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Остановки троллейбуса в Чите объявят голосом Дарта Вейдера

Источник:
Sibnet.ru
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Новые троллейбусы «Авангард» производства вологодского завода «Транс-Альфа» начали поступать в забайкальскую столицу, остановки в троллейбусах будут обяъвляться голосом мастера дубляжа Андрея Тенетко, который озвучивает Дарта Вейдера в «Звездных войнах», сообщает мэрия Читы.

В троллейбусное депо поступило три машины этой марки, выпущенные в 2021 году. До конца года Читинское троллейбусное управление получит 44 троллейбуса марки «Авангард». Это самое крупное пополнение читинского троллейбуса за всю его полувековую историю. Фактически речь идет о разовом обновлении половины всего подвижного состава.

По словам директора ЧТУ Дениса Ишенина, троллейбусы марки «Авангард» представляют собой цифровой транспорт нового поколения. Машины обладают большим количеством компьютерных систем – от навигационной до информационной. 

Как говорит представитель завода-изготовителя Михаил Бурцев, системы, установленные на борту новых троллейбусов, помогают повысить безопасность движения и помогают предоставить качественно другую услугу перевозки для пассажиров. Здесь заметно больше комфорта и совершенно другой уровень комфорта.

Все остановки объявляются без участия водителя, по заранее заданным точкам координат. В авторинформатор загружен голос советского и российского актера театра и кино, признанного мастера дубляжа Андрея Тенетко. В частности, именно он озвучивал героев телесериалов «Пираты Карибского коря», «Игра престолов» и «Звездные войны», где его голосом говорит Дарт Вейдер.

Новые троллейбусы – очень теплые. В их салоне установлены несколько кондиционеров и сразу четыре печки. На борту «Авангардов» установлены разъемы для зарядки мобильных телефонов, система для бесконтактной платы проезда и работает бесплатный Wi-Fi.

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