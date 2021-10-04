Новая смотровая площадка появилась в нацпарке «Красноярские Столбы», она предназначена для наблюдения за птицами, сообщает пресс-служба национального парка.

Ежегодно территорию национального парка со стороны «Бобрового лога» посещает более 150 тысяч человек. Новые объекты инфраструктуры станут местом притяжения туристов, позволят снизить антропогенную нагрузку и перенаправить посетителей с Центрального и Восточного входов «Красноярских Столбов».

У жителей и гостей города появится новое пространство на природе для отдыха, прогулок, наблюдения за птицами и красивых фотографий.

Новая смотровая площадка – конечная точка туристического маршрута по Каштаковской тропе со стороны Фанпарка. Далее участок до «Центральных Столбов» с 2020 года временно закрыт для посещения, в связи с массовым усыханием и риском падения пихтового древостоя.

Кроме новой орнитологической площадки с силуэтами птиц, встречающихся в национальном парке, волонтеры установили стенды с простыми советами по бердвотчингу, заменили вывеску национального парка на входной группе со стороны Фанпарка «Бобровый лог», а также продолжили благоустройство экотропы, построенной волонтерами в 2018 году.