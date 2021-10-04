Экс-надзиратель предстанет перед судом по делу о смерти в колонии

Барабинский районный суд Новосибирской области рассмотрит дело бывшего сотрудника колонии из-за нарушения, из-за которого один осужденный убил другого, сообщает прокуратура региона.

По версии следователей в ноябре прошлого года дежурный помощник начальника исправительной колонии №13 допустил грубое нарушение, он не пресек выход осужденных за пределы изолированных участков. В результате один осужденный убил другого.

Прокурор Убинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) в отношении бывшего сотрудника уголовно–исполнительной системы.

За совершение указанного преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело рассмотрит по существу Барабинский районный суд Новосибирской области.