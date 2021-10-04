НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Экс-надзиратель предстанет перед судом по делу о смерти в колонии

Источник:
Sibnet.ru
309 0
Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Барабинский районный суд Новосибирской области рассмотрит дело бывшего сотрудника колонии из-за нарушения, из-за которого один осужденный убил другого, сообщает прокуратура региона.

По версии следователей в ноябре прошлого года дежурный помощник начальника исправительной колонии №13 допустил грубое нарушение, он не пресек выход осужденных за пределы изолированных участков. В результате один осужденный убил другого.

Прокурор Убинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) в отношении бывшего сотрудника уголовно–исполнительной системы.

За совершение указанного преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело рассмотрит по существу Барабинский районный суд Новосибирской области.

Еще по теме
Бастрыкин взял на контроль дело об избиении новосибирского школьника
Автобус в Ангарске врезался в столб после ДТП с машиной Росгвардии
Молодой мужчина в Новосибирске спросонья убил гостя
Омулевых рецидивистов поймали в Бурятии с 22 мешками рыбы
смотреть все
Новосибирск #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новая смотровая площадка появилась в нацпарке «Красноярские Столбы»
Суд признал законным повышение тарифа на мусор в Новосибирской области
Северные ветры принесут в Новосибирск мокрый снег
Экс-надзиратель предстанет перед судом по делу о смерти в колонии
Самое популярное
Европу призвали объявить России «газовую войну»
Названа лучшая игра всех времен и народов
Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов «Единой России»
Эксперт разъяснил, кому проходить техосмотр с 1 октября
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

fenimor

раньше награждали за заслуги и героизм перед родиной, а при нынешней власти за развал и унижение родины

Uynachalnica

Орден Дружбы - это не о заслугах на губернаторском поприще, а о лояльности! Как может быть "дружба" связана...

west_nik

"Рыцарь Смуты", "Герой ЕС", "Орден Сутулова III степени".Лауреат Всемирной переписи населения.

Иркут 69

Ты ищешь логику там, где её нет изначально. Мало у нас таких "орденоносцев"...?
Sibnet.Ru