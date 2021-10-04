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Первый филиал футбольной академии имени Льва Яшина появился в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Первый в Сибири филиал Футбольной академии имени Льва Яшина открылся в Барнауле Алтайского края, он стал третьим в России, сообщила администрация региона.

«В Сибири пока это первый филиал, я очень рад, что мы открываем его в Барнауле, в Алтайском крае. Потому что есть футбольные традиции и футбольная история нашей спортивной школы «Динамо». У нас эти традиции сохраняют, помнят всех воспитанников, которые играли и продолжают выступать за национальную сборную, играли за рубежом, прославляя и край, и нашу страну», – сказал на открытии губернатор Виктор Томенко.

Филиал академии, созданный на базе современных технологий подготовки спортсменов, расположился на стадионе «Трансмаш». При тестировании игроков здесь будут использоваться датчики, обработка данных по алгоритму. Благодаря этому тренер увидит, кто из спортсменов в каких моментах игры допустил ошибку.

Запись тренировочных процессов будет анализироваться кураторами в Москве. Тренер вместе с куратором сможет посмотреть игру каждого игрока, записанную на несколько камер. На спортсменов будут заведены электронные карточки, будет осуществляться полный технический контроль тренировочного процесса, уточняет ТАСС.

В настоящее время в Алтайском крае действует сеть специализированных школ: «Динамо», «Алтай», «Полимер», а также частные футбольные школы, школы в городах и районах края.

В 2020-2021 годах филиалы академии «Динамо» начали работать в Махачкале, Владивостоке и Воронеже. Перспективные воспитанники академии из регионов получат возможность продолжить занятия в Центральной академии «Динамо», а в дальнейшем выступать и в основной команде бело-голубых.

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Алтайский край #Футбол
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