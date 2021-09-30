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Инженеры НГТУ обучили роутер охранять помещения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Инженеры НГТУ научили Wi-Fi находить человека в помещении, технология предполагает двухступенчатую систему обнаружения, сообщает пресс-служба вуза.

Задачей данной технологии стало определение возможного проникновения человека на какой-либо объект, используя штатные устройства, установленные на этом объекте. Обычно в таких ситуациях прибегают к установке и использованию более дорогого и более сложного оборудования, созданного специально для подобных целей. В данном же случае достаточно установить необходимый софт на точки доступа Wi-Fi. Сделать это способен любой пользователь.

Технология предполагает двухступенчатую систему обнаружения. Первая ступень фиксирует изменения колебаний уровня сигнала между точками доступа. В идеале таких точек должно быть три. Система позволяет фиксировать минимальные колебания сигнала между точками, которые способен создать человек или крупное животное, и определяет его наличие, сигнализируя об этом.

«Второй способ — если у человека есть активный Wi-Fi, система сразу определяет наличие нового девайса по уровню сигнала. Работает это даже если устройство не подключено к этой точке Wi-Fi. В случае же если, например, вообще нет телефона, помогает первый способ. Принцип действия системы основан на триангуляции (метод определения нахождения места абонента сотовой связи) между точками доступа Wi-Fi», — сообщил декан факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ Иван Рева.

Ученые отмечают, что система рассчитана в первую очередь на офисные помещения, комнаты площадью до 70 квадратных метров. Разработка была успешно протестирована на примере помещений университета. Она применяется для частных нужд в порядке опытного использования. В будущем ученые планируют применять ее в коммерческом секторе.

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