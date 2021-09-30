НАВЕРХ
Актуальная тема
Правила жизни
Актуальная тема
Правила жизни
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт объяснила, как требовать перерасчет за отсутствие отопления

Источник:
Sibnet.ru
198 0
Фото: © Sibnet.ru

Потребитель может рассчитывать на перерасчет за отсутствие отопления или перерывы сверх нормативов, сообщила эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

«За каждый час сверх допустимого перерыва в отоплении ежемесячная плата снижается на 0,15%. Такая же "скидка" положена за каждый час отклонения температуры воздуха от нормы, причем на 0,15% плата снижается за каждый градус отклонения температуры. То есть если в течение двух часов в квартире было холоднее нормы на два градуса, плата снизится на 0,6%», — сказала Анисимова в интервью «Российской газете».

Для перерасчета нужно обратиться в управляющую компанию. Житель также вправе потребовать через суд уплаты неустоек, пеней, в некоторых случаях — компенсации морального вреда, если отопление не включили вовремя, надолго отключили, если в комнате прохладно, а также если коммунальщики не подготовили дом к отопительному сезону.

Отключить батареи разрешается не более чем на 24 часа суммарно в течение месяца. Есть нормы, ограничивающие продолжительность каждого отключения: не более 16 часов подряд — при температуре воздуха в жилых помещениях выше 12 градусов Цельсия; не более восьми часов подряд — при температуре от 10 до 12 градусов, не более четырех часов — при температуре от 8 до 10 градусов.

Тема: Правила жизни
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Верховный суд наказал дачницу за куриц на участке
«Амнистия» началась: как узаконить собственный гараж?
Должник впервые в России лишился единственного жилья
смотреть все
Экономика #Квадраты #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирский стартап создал автозагрузку товаров на все маркетплейсы
Аналитики развенчали выгоду переезда из Новосибирска в Москву
Уникальные для России молитвенные барабаны появятся в Бурятии
Инспектор ГИБДД погиб в ДТП в «день жестянщика» в Томске
Самое популярное
Гигантское облако углекислого газа зависло над Сибирью
Доказан факт уничтожения древнего города метеоритом
Зюганов потребовал снизить пенсионный возраст
Правительство придумало новый способ удешевить продукты
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин похвастался уровнем антител
Американский военачальник признал поражение США в Афганистане
Путин потребовал объяснить срыв сроков в космической отрасли
Эксперт объяснила, как требовать перерасчет за отсутствие отопления
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

max5

живут же люди, вот только успевают ныть о том как денег у них нет

Nik3316

как ты быстро переобулся, пару лет назад другие песни напевал)))

лачинов

Обычная практика. На выборы идут известные, "медийные" личности, а после отдают свои мандаты тем, за...

лачинов

Да ладно!? Это же Россия на них плохо влияла. А сейчас они завоевали независимость и с помощью прогрессивных...
Sibnet.Ru