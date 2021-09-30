Эксперт объяснила, как требовать перерасчет за отсутствие отопления

Потребитель может рассчитывать на перерасчет за отсутствие отопления или перерывы сверх нормативов, сообщила эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

«За каждый час сверх допустимого перерыва в отоплении ежемесячная плата снижается на 0,15%. Такая же "скидка" положена за каждый час отклонения температуры воздуха от нормы, причем на 0,15% плата снижается за каждый градус отклонения температуры. То есть если в течение двух часов в квартире было холоднее нормы на два градуса, плата снизится на 0,6%», — сказала Анисимова в интервью «Российской газете».

Для перерасчета нужно обратиться в управляющую компанию. Житель также вправе потребовать через суд уплаты неустоек, пеней, в некоторых случаях — компенсации морального вреда, если отопление не включили вовремя, надолго отключили, если в комнате прохладно, а также если коммунальщики не подготовили дом к отопительному сезону.

Отключить батареи разрешается не более чем на 24 часа суммарно в течение месяца. Есть нормы, ограничивающие продолжительность каждого отключения: не более 16 часов подряд — при температуре воздуха в жилых помещениях выше 12 градусов Цельсия; не более восьми часов подряд — при температуре от 10 до 12 градусов, не более четырех часов — при температуре от 8 до 10 градусов.