Тролли и деревенские привычки: откуда негатив в соцсетях?

Общение уже давно переместилось в соцсети, здесь читают новости, переписываются, оценивают друг друга. Но в Сети можно встретить и оскорбления, и нездоровую критику, и стать жертвой травли. Какие причины провоцируют на агрессию в соцсетях?
Россияне сталкиваются со следующими проявлениями травли в интернете: 10% получали в свой адрес грубые комментарии, 7% страдали от троллинга и злых насмешек, 6% получали оскорбления из-за пола, возраста или взглядов, в отношении 5% распространялись оскорбительные слухи, 3% получали угрозы насилия в свой адрес.
Согласно опросу ВЦИОМ, российские интернет-пользователи считают, что чаще всего оскорбления и другие примеры агрессивного поведения можно встретить в «ВКонтакте» (22%), Instagram (18%), TikTok (13%), YouTube (10%) и «Одноклассники» (8%).
При этом 42% опрошенных российских интернет-пользователей отмечают, что в отечественном сегменте интернета стало больше оскорбительных постов и комментариев за последние пять лет. 27% полагают, что их число не изменилось, а 9% ответили, что их за тот же период стало меньше.
Обычное бескультурье?
«До начала эпохи массовой доступности мобильной связи люди тоже общались в силу своих культурных особенностей: кто-то спорил, не выбирая выражений, кто-то, имевший навыки научного диспута, комментировал события и поступки других людей, искал истину в корректной форме», — говорит психотерапевт Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Андрей Кашкаров.
К примеру, деревенские традиции были таковы, что соседки кричали «новости» друг другу через улицу, и ругались так, что вся деревня слышала.
По словам эксперта, такого социального опыта, как критическое мышление, то есть способности и навыка «смотреть и видеть свой поступок, комментарий со стороны» в России не было и нет. Всегда было важным «со страху напасть первым». Или варианты: упредить удар, любой ценой победить, не дать противнику шанса доказать свою правоту.
Неразвитая культура общения и личности — это, по мнению Кашкарова, вообще, большая проблема для страны. А еще массовость социального соревнования за материальные блага. Остается много людей, готовых, не останавливаясь перед духовными скрепами, табу, что называется «идти по головам». Все это перешло в интернет-среду.
И усугубляется «имперской риторикой», псевдопатриотизмом, как последним прибежищем дураков. Люди слушают, читают, узнают чужие мнения не для того, чтобы понять, а чтобы ответить.
Вседозволенность?
Негатив в социальных сетях как явление возник по причине отсутствия достаточных инструментов привлечения к ответственности, а также благодаря пробелам в области интернет-этики, когда цифровые платформы не проводят профилактическую работу по формированию навыков этического поведения, как с помощью положительных мер (бонусов), так и с помощью отрицательных санкций. Такого мнения придерживается политолог, преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова Артем Косоруков.
«Человек, создавая себе профиль в сети, далеко не всегда стремится раскрывать свое реальное имя и нести ответственность за свои слова и действия. Благодаря возможности создания анонимных аккаунтов человек смог проживать в социальных сетях альтернативные версии самого себя, развлекаться и не подвергаться риску быть раскрытым и понести моральное или административное наказание», — говорит Косоруков.
А еще быть троллем и хейтером стало модно, считает гипнолог онлайн-института психологии Smart Екатерина Легостаева. Это выглядит как сильная позиция, с которой вынуждены считаться и реагировать даже самые популярные и влиятельные люди современности.
«Общение через знаки и эмодзи, во-первых, порождает много проекций и вольных интерпретаций. Во-вторых, из него легко выскочить, если аргументы начинают побеждать (и как бы не проиграть, то есть победить). В-третьих, оно имеет массу зрителей, ради внимания которых хейтер и старается преимущественно», — поясняет Легостаева.
Она уверена, что виртуальное общение порождают реальные, очень глубокие эмоции, что дает троллю еще и ощущение контакта, в котором он ведет другого и управляет им.
Что будет дальше?
Чтобы противодействовать негативу в социальных сетях, недостаточно только административно-правового или модераторского контроля, считает Косоруков. Важно сформировать культуру «нулевой терпимости» к негативным сообщениям с признаками оскорблений личности, разжигания социальной, национальной и религиозной вражды.
«Когда в результате мгновенной реакции пользователей соцсетей любой негатив будет быстро блокироваться и удаляться из публичного интернет-пространства, не оставляя хейтерам и матершинниками шанса на "успех"», — уточняет Косоруков.
Он прогнозирует, что дальнейшее развитие социальных сетей в формате нейронета и когнитивных сетей будет происходить с учетом требований зарождающейся интернет-культуры (как совокупности сформировавшихся у пользователей установок и правил этического поведения в информационном пространстве).
Но свобода выражения мнений в Сети всегда будет опережать технологии блокировки и удаления негативного контента, так как это плата за свободу информации.
Гипнолог Легостаева надеется, что искусственный интеллект будет способен анализировать высказывания человека по всей Сети и блокировать людей, застрявших в ненависти к окружающим и упоении от своей роли.
Кашкаров говорит, что состоявшийся человек понимает, что есть люди, которые всегда будут критиковать – что ни сделай, поэтому на них реагировать не надо.
А если постоянно пополнять знания, путешествуя и получая образование, выбирать культурные группы общения как в интернете, так и в реальной жизни, это позволит сформировать собственную культуру критики, которая может быть тоже когда-нибудь пригодится, станет востребованной и значимой еще для кого-то.
UynachalnicaСкорее уберут советское, а остальное на откуп бизнецменам! Иначе зачем менять, то что уже есть хорошее?...
mogaleksejТаки пускай Европа добывает свой газ ... или ищет конкурентов российскому газу. Вас почему то не возмущает...
UynachalnicaОрден Дружбы - это не о заслугах на губернаторском поприще, а о лояльности! Как может быть "дружба" связана...
fenimorраньше награждали за заслуги и героизм перед родиной, а при нынешней власти за развал и унижение родины