Тролли и деревенские привычки: откуда негатив в соцсетях?

Общение уже давно переместилось в соцсети, здесь читают новости, переписываются, оценивают друг друга. Но в Сети можно встретить и оскорбления, и нездоровую критику, и стать жертвой травли. Какие причины провоцируют на агрессию в соцсетях?

Россияне сталкиваются со следующими проявлениями травли в интернете: 10% получали в свой адрес грубые комментарии, 7% страдали от троллинга и злых насмешек, 6% получали оскорбления из-за пола, возраста или взглядов, в отношении 5% распространялись оскорбительные слухи, 3% получали угрозы насилия в свой адрес.

Согласно опросу ВЦИОМ, российские интернет-пользователи считают, что чаще всего оскорбления и другие примеры агрессивного поведения можно встретить в «ВКонтакте» (22%), Instagram (18%), TikTok (13%), YouTube (10%) и «Одноклассники» (8%).

При этом 42% опрошенных российских интернет-пользователей отмечают, что в отечественном сегменте интернета стало больше оскорбительных постов и комментариев за последние пять лет. 27% полагают, что их число не изменилось, а 9% ответили, что их за тот же период стало меньше.

Обычное бескультурье?

«До начала эпохи массовой доступности мобильной связи люди тоже общались в силу своих культурных особенностей: кто-то спорил, не выбирая выражений, кто-то, имевший навыки научного диспута, комментировал события и поступки других людей, искал истину в корректной форме», — говорит психотерапевт Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Андрей Кашкаров.

К примеру, деревенские традиции были таковы, что соседки кричали «новости» друг другу через улицу, и ругались так, что вся деревня слышала.

По словам эксперта, такого социального опыта, как критическое мышление, то есть способности и навыка «смотреть и видеть свой поступок, комментарий со стороны» в России не было и нет. Всегда было важным «со страху напасть первым». Или варианты: упредить удар, любой ценой победить, не дать противнику шанса доказать свою правоту.

Неразвитая культура общения и личности — это, по мнению Кашкарова, вообще, большая проблема для страны. А еще массовость социального соревнования за материальные блага. Остается много людей, готовых, не останавливаясь перед духовными скрепами, табу, что называется «идти по головам». Все это перешло в интернет-среду.

И усугубляется «имперской риторикой», псевдопатриотизмом, как последним прибежищем дураков. Люди слушают, читают, узнают чужие мнения не для того, чтобы понять, а чтобы ответить.

Вседозволенность?

Негатив в социальных сетях как явление возник по причине отсутствия достаточных инструментов привлечения к ответственности, а также благодаря пробелам в области интернет-этики, когда цифровые платформы не проводят профилактическую работу по формированию навыков этического поведения, как с помощью положительных мер (бонусов), так и с помощью отрицательных санкций. Такого мнения придерживается политолог, преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова Артем Косоруков.

«Человек, создавая себе профиль в сети, далеко не всегда стремится раскрывать свое реальное имя и нести ответственность за свои слова и действия. Благодаря возможности создания анонимных аккаунтов человек смог проживать в социальных сетях альтернативные версии самого себя, развлекаться и не подвергаться риску быть раскрытым и понести моральное или административное наказание», — говорит Косоруков.

А еще быть троллем и хейтером стало модно, считает гипнолог онлайн-института психологии Smart Екатерина Легостаева. Это выглядит как сильная позиция, с которой вынуждены считаться и реагировать даже самые популярные и влиятельные люди современности.

«Общение через знаки и эмодзи, во-первых, порождает много проекций и вольных интерпретаций. Во-вторых, из него легко выскочить, если аргументы начинают побеждать (и как бы не проиграть, то есть победить). В-третьих, оно имеет массу зрителей, ради внимания которых хейтер и старается преимущественно», — поясняет Легостаева.

Она уверена, что виртуальное общение порождают реальные, очень глубокие эмоции, что дает троллю еще и ощущение контакта, в котором он ведет другого и управляет им.

Что будет дальше?

Чтобы противодействовать негативу в социальных сетях, недостаточно только административно-правового или модераторского контроля, считает Косоруков. Важно сформировать культуру «нулевой терпимости» к негативным сообщениям с признаками оскорблений личности, разжигания социальной, национальной и религиозной вражды.

«Когда в результате мгновенной реакции пользователей соцсетей любой негатив будет быстро блокироваться и удаляться из публичного интернет-пространства, не оставляя хейтерам и матершинниками шанса на "успех"», — уточняет Косоруков.

Он прогнозирует, что дальнейшее развитие социальных сетей в формате нейронета и когнитивных сетей будет происходить с учетом требований зарождающейся интернет-культуры (как совокупности сформировавшихся у пользователей установок и правил этического поведения в информационном пространстве).

#Психо Какие штампованные фразы разозлят собеседника?

Но свобода выражения мнений в Сети всегда будет опережать технологии блокировки и удаления негативного контента, так как это плата за свободу информации.

Гипнолог Легостаева надеется, что искусственный интеллект будет способен анализировать высказывания человека по всей Сети и блокировать людей, застрявших в ненависти к окружающим и упоении от своей роли.

Кашкаров говорит, что состоявшийся человек понимает, что есть люди, которые всегда будут критиковать – что ни сделай, поэтому на них реагировать не надо.

А если постоянно пополнять знания, путешествуя и получая образование, выбирать культурные группы общения как в интернете, так и в реальной жизни, это позволит сформировать собственную культуру критики, которая может быть тоже когда-нибудь пригодится, станет востребованной и значимой еще для кого-то.