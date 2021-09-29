Небесные iPhone 13 раскупили в Сибири

Продажи iPhone 13 в Сибири обогнали продажи iPhone 12 в 2,3 раза за первые пять дней продаж, сообщает компания «Связной».

Жители СФО предпочли iPhone 13 Pro Max (от 109 990 рублей), на который пришлось 65% всех продаж. Хитом продаж стала модель в «небесно-голубом» цветовом решении на 256Gb. Небесно-голубой цвет стал фаворитом среди покупателей. Apple впервые представила смартфон в таком оттенке.

Согласно статистике «Связного» в СФО половина покупателей приобретали новинку с привлечением собственных средств, а остальные воспользовались кредитными предложениями.

«Популярность iPhone 13 в том числе обусловлена появлением первой на рынке модели с максимальной памятью в 1Т, 10% клиентов уже на этапе предзаказа предпочли смартфоны в такой конфигурации», — сказал вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.

В СФО самый высокий интерес к новинкам проявили жители Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Омска и Кемерово. Продажи iPhone 13 Pro Max на 35% превышает продажи на iPhone 12 Pro Mаx в 2020 году.