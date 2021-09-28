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Путин поручил сократить число контрольных в школах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент Владимир Путин поручил Рособрнадзору совместно с Минпросвещения РФ и региональными властями сократить в школах число контрольных и проверочных работ.

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о сокращении числа контрольных и проверочных работ в школах, сообщается на сайте Кремля.

Рособрнадзор, Минпросвещения и органы исполнительной власти в регионах должны проработать вопрос «с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования».

Кроме того, ведомства должны будут проанализировать фактический объем учебной и внеучебной нагрузки школьников по основным общеобразовательным программам с учетом времени, которое они тратят на самостоятельную подготовку к занятиям.

Поручение дано «исходя из необходимости сохранения здоровья обучающихся». Изучив вопрос, ведомства должны будут представить предложения по оптимизации нагрузки и по выполнению таких учебных заданий не дома, а в школе.

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Политика #Россия #Образование
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