Путин поручил сократить число контрольных в школах

Президент Владимир Путин поручил Рособрнадзору совместно с Минпросвещения РФ и региональными властями сократить в школах число контрольных и проверочных работ.

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о сокращении числа контрольных и проверочных работ в школах, сообщается на сайте Кремля.

Рособрнадзор, Минпросвещения и органы исполнительной власти в регионах должны проработать вопрос «с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования».

Кроме того, ведомства должны будут проанализировать фактический объем учебной и внеучебной нагрузки школьников по основным общеобразовательным программам с учетом времени, которое они тратят на самостоятельную подготовку к занятиям.

Поручение дано «исходя из необходимости сохранения здоровья обучающихся». Изучив вопрос, ведомства должны будут представить предложения по оптимизации нагрузки и по выполнению таких учебных заданий не дома, а в школе.