Штормовое предупреждение из-за снегопада объявлено в Хакасии

Похолодание, снегопад, гололедице на дорогах спрогнозировали на выходные в Хакасии, объявлено штормовое предупреждение, сообщает правительство региона.

Снег в пятницу выпал в районе села Приисковое в Орджоникидзевском районе Хакасии. Глубина снежного покрова 33 сантиметра. В начале недели в этом районе уже выпадал небольшой снег.

«При объявлении штормового предупреждения (снегопад, сильный порывистый ветер) водителям лучше отказаться от дальних поездок. В горных районах, на перевалах уже зарегистрированы осадки в виде снега», — говорится в сообщении.

Автолюбителям в условиях гололеда, тумана необходимо строго соблюдать скоростной режим и безопасное расстояние между транспортными средствами. Надо избегать резких необдуманных маневров, торможений и обгонов. Обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности.