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«Норникель» вложит 2 млрд рублей в строительство поликлиники в Талнахе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Норникеля»

Поликлинику стоимостью 2 миллиарда рублей и современную гимназию построят в Норильске в рамках программы масштабной реновации заполярного города в 2024-2025 годах, говорится в пресс-службы компании «Норникель».

На градостроительном совете согласовали здание поликлиники в Талнахе и гимназии в Норильске. Объекты должны заработать в 2024–2025 годах.

«Общая площадь поликлиники составит более 11 тысяч квадратных метров. По проекту предполагается строительство шестиэтажного здания с отделениями для взрослых и детей, дневными взрослым и детским стационарами, женской консультацией, клинико-диагностической лабораторией, стоматологией и рентгенологическим отделением», — говорится в сообщении.

Клинику оснастят самым современным оборудованием. На строительство «Норникель» направит более 2 миллиардов рублей. По рекомендации участников градостроительного совета этажность здания будет минимизирована до четырех-пяти этажей из-за ветровой и снежной нагрузки, предстоит также определиться с облицовкой фасада и цветовой гаммой.

На реконструкцию гимназии № 4 компания заложила 1,2 миллиарда рублей. Она будет рассчитана на 650 детей. На месте старых строений создадут два новых современных корпуса, их соединят крытой галерей, благоустроят прилегающую территорию.

В пятиэтажном здании гимназии разместятся учебные классы, лингвистические аудитории, начальная школа со спальнями для малышей, пищеблок на 300 человек, спортзал и библиотека, один этаж будет полностью техническим. Фасад школы по просьбе участников градостроительного совета выполнят в историческом стиле нынешнего здания, предлагается предусмотреть архитектурную подсветку.

Помимо работ по возведению поликлиники и гимназии, в ближайшие годы в Норильске продолжится демонтаж аварийного жилищного фонда и стартуют проекты по строительству многоэтажных жилых домов, Арктического музея современного искусства, ремонту Заполярного государственного университета и сооружению еще одной современной школы на 1,1 тысячу мест.

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Красноярск #Город #Здоровье
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