Подросток в Туве украл лошадь для обмена на «девятку»

Подросток украл лошадь и верхом уехал на ней, чтобы обменять на «девятку», сообщает МВД РФ по Республике Тыва.

16-летний подросток из Кызыла подрабатывал в Пий-Хемском районе у местных чабанов. Он скрылся с места преступления верхом на украденной лошади, после чего перебрался в Сут-Хольский район.

Со слов подростка, он откликнулся на объявление местных жителей об обмене автомашины модели «ВАЗ-2109» на лошадь и принял их предложение. Сотрудниками полиции похищенная лошадь была изъята у этих граждан и возвращена законным владельцам.



Как выяснилось, несовершеннолетний состоит на профилактическом учете ПДН, после окончания 9 классов в Кызылском центре образования нигде не обучается.



Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Статья предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.