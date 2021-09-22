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#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Режиссер Звягинцев вышел из комы

Источник:
РЕН ТВ
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Фото: Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Режиссер Андрей Звягинцев вышел из искусственной комы после перенесенного коронавируса, он продолжает лечение в Германии.

Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, оплативший его лечение, рассказал журналистам, что сейчас состояние режиссера удовлетворительное, передает РЕН ТВ. По его словам, Звягинцева готовят к переезду в госпиталь для реабилитации.

Ранее СМИ сообщали, что Звягинцев находился на аппарате ЭКМО, который используют для насыщения крови кислородом при острой дыхательной недостаточности, поражение его легких после инфекции составляло 92%.

Режиссер переболел коронавирусом в начале июля, в том же месяце он был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр. Медики диагностировали серьезное поражение легких, после чего Звягинцева вывезли в Германию на лечение.

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