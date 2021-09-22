Режиссер Звягинцев вышел из комы

Режиссер Андрей Звягинцев вышел из искусственной комы после перенесенного коронавируса, он продолжает лечение в Германии.

Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, оплативший его лечение, рассказал журналистам, что сейчас состояние режиссера удовлетворительное, передает РЕН ТВ. По его словам, Звягинцева готовят к переезду в госпиталь для реабилитации.

Ранее СМИ сообщали, что Звягинцев находился на аппарате ЭКМО, который используют для насыщения крови кислородом при острой дыхательной недостаточности, поражение его легких после инфекции составляло 92%.

Режиссер переболел коронавирусом в начале июля, в том же месяце он был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр. Медики диагностировали серьезное поражение легких, после чего Звягинцева вывезли в Германию на лечение.