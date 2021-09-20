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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Стала известна зарплата на АвтоВАЗе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба АвтоВАЗа

Сотрудники АвтоВАЗа в среднем зарабатывают 44 тысячи рублей, свидетельствуют данные сентябрьской конференции автогиганта.

По итогам первого полугодия средняя зарплата на АвтоВАЗе составила 44,4 тысячи рублей. За аналогичный период 2020 года работники в среднем получали 41,5 тысячи рублей, то есть за год доходы увеличились почти на 3 тысячи рублей, приводит сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте» данные автозавода.

Второй год подряд зарплаты на АвтоВАЗе увеличиваются примерно на 3 тысячи рублей. Однако во втором полугодии на автогиганте едва ли станут получать больше — дело в том, что увеличение ставок не позволит скомпенсировать уменьшение средней оплаты труда из-за регулярных простоев.

При простоях работникам платят 2/3 от средних значений оплаты труда, а поскольку некоторые автомобили (например, Lada Granta и Niva) не производятся почти месяц из-за нехватки электронных комплектующих, это не может не сказываться на уровне дохода рабочих.

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Топ комментариев

fenimor

при нынешней то дермократии ни кто и не сумлевался

jeryakob

зачем они фальсифицируют в наглую , на камеру? на втором уровне нарисовали сколько надо и все. то...

Denis CENTR

Затягивайте пояски, дальше только хуже будет. У нас нет будущего и у наших детей к сожалению пока тоже

jonnit

Вся проблема в том что явка 35-40%, из них 25% это те кто должны проголосовать и им сказали за кого проголосовать....
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