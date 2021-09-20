Стала известна зарплата на АвтоВАЗе

Сотрудники АвтоВАЗа в среднем зарабатывают 44 тысячи рублей, свидетельствуют данные сентябрьской конференции автогиганта.

По итогам первого полугодия средняя зарплата на АвтоВАЗе составила 44,4 тысячи рублей. За аналогичный период 2020 года работники в среднем получали 41,5 тысячи рублей, то есть за год доходы увеличились почти на 3 тысячи рублей, приводит сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте» данные автозавода.

Второй год подряд зарплаты на АвтоВАЗе увеличиваются примерно на 3 тысячи рублей. Однако во втором полугодии на автогиганте едва ли станут получать больше — дело в том, что увеличение ставок не позволит скомпенсировать уменьшение средней оплаты труда из-за регулярных простоев.

При простоях работникам платят 2/3 от средних значений оплаты труда, а поскольку некоторые автомобили (например, Lada Granta и Niva) не производятся почти месяц из-за нехватки электронных комплектующих, это не может не сказываться на уровне дохода рабочих.