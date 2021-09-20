Новосибирская и Иркутская области показали самую низкую явку

Явка на выборы депутатов Госдумы восьмого созыва в Сибирском федеральном округе составила в среднем более 40%, самые низкие показатели оказались в Иркутской и Новосибирской области, сообщается на сайте полпреда по СФО.
Наибольшую активность в Сибири проявили избиратели Республики Тыва и Кемеровской области. На избирательные участки пришли свыше 77% имеющих право голоса в Туве и почти 70% в Кузбассе. Наименьшая явка в Новосибирской и Иркутской областях.
По предварительным данным, во всех субъектах Федерации округа лидирует партия «Единая Россия», на втором месте – КПРФ. На выборах в региональные законодательные органы Алтайского и Красноярского краев, Омской и Томской областей также большинство у «Единой России», второе место занимает КПРФ.
По информации региональных избирательных комиссий, нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано.
fenimorпри нынешней то дермократии ни кто и не сумлевался
jeryakobзачем они фальсифицируют в наглую , на камеру? на втором уровне нарисовали сколько надо и все. то...
Uynachalnica"При этом особо внимательные пользователи..." - поторопились особо внимательные, сейчас Дима Песков все...
Anatoliy5412"...который появится в армии в 2023 году..." Во когда появится, тогда и гоп говорить надо