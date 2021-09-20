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Новосибирская и Иркутская области показали самую низкую явку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Явка на выборы депутатов Госдумы восьмого созыва в Сибирском федеральном округе составила в среднем более 40%, самые низкие показатели оказались в Иркутской и Новосибирской области, сообщается на сайте полпреда по СФО.

Наибольшую активность в Сибири проявили избиратели Республики Тыва и Кемеровской области. На избирательные участки пришли свыше 77% имеющих право голоса в Туве и почти 70% в Кузбассе. Наименьшая явка в Новосибирской и Иркутской областях.

По предварительным данным, во всех субъектах Федерации округа лидирует партия «Единая Россия», на втором месте – КПРФ. На выборах в региональные законодательные органы Алтайского и Красноярского краев, Омской и Томской областей также большинство у «Единой России», второе место занимает КПРФ.

По информации региональных избирательных комиссий, нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано.

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