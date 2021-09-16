Путин принял приглашение на Олимпиаду-2022

Президент Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимнюю Олимпиаду в Пекине в феврале 2022 года, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров уточнил, что приглашение было сделано 28 июня 2021 года, когда два лидера согласовали совместное заявление в связи с 20-летием Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Москва рассчитывает на проведение саммита в очном режиме, несмотря на пандемию коронавируса. Лавров также выразил надежду, что китайские и российские спортсмены вновь докажут «свои самые высокие спортивные и человеческие качества».

Лавров сейчас находится в Душанбе, где проводит встречу с главой МИД КНР Ван И. Завтра министр примет участие в саммите ШОС. Путин из-за вынужденной самоизоляции поучаствует в мероприятии в формате видеоконференции.