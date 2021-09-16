СВЧ-волны научили «раздевать» людей

Российские ученые разработали технологию поиска скрытых веществ под одеждой с помощью СВЧ-излучения.

Ноу-хау специалистов Вологодского государственного университета заключается в анализе характеристик отраженных волн. Если у гражданина что-то есть под одеждой, их параметры видоизменяются.

Разработка направлена на борьбу с терроризмом. Сейчас технологии, которые применяются на вокзалах или в аэропортах, помогают определить, есть ли у человека с собой металлические предметы. Поиск других веществ под одеждой затруднен.

Отмечается, что использование СВЧ-лучей может позволить существенно повысить глубину проверок в общественных местах без создания очередей. Технология уже получила высокую оценку жюри всероссийского конкурса молодых ученых «Моя страна — моя Россия».