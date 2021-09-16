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Троих экс-полицейских в Бурятии осудили за пытки подростка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Суд вынес приговор трем бывшим сотрудникам отдела полиции Улан-Удэ, которые пытали подростка, сообщает СУ СК РФ по Бурятии.

Следствием и судом установлено, что сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 17-летнего подростка, к которому в служебном кабинете применили «недозволенные методы дознания» (сексуальное насилие предметом по версии местных СМИ) и причинили травмы.

Суд назначил бывшим полицейским наказание в виде 9,5 лет, 9 лет и 5 лет лишения свободы с отбыванием в колониях строгого и общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, на различные сроки.

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