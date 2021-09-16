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Лосенок нашел спасение в Анинском дацане

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © facebook.com/alla.namsaraeva

Лосенок прибежал в Анинский дацан в Бурятии, ламы накормили детеныша, сообщает пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева на своей странице в Facebook.

Поздно вечером во вторник лам Анинского дацана привлек шум на улице. К ним прибежал лосенок, весь взмыленный и испуганный. Вероятно, он вместе с матерью-лосихой убегал от волков, которых в этом году много. Булат лама Цыбиков рассказывает, что было темно, но чувствовалось, что мать лосенка ходит рядом.

«То ли взрослая лосиха оказалась более пугливой, то ли она специально привела своего детёныша к людям и, удостоверившись, что ему больше не грозит опасность, убежала. До четырех часов утра ламы Анинского дацана ухаживали за лосенком, дали ему поесть, попить, после чего он стал меньше их бояться, а устав, лег на землю и даже позволяет теперь себя гладить», —

Булат лама сказал, что на вид лосенку около четырех месяцев. Он уже стал местной достопримечательностью.

Анинский дацан — один из старейших буддийских храмов Бурятии, это главный соборный храм хори бурят, с 1764 года в нем находился мраморный бюст Екатерины Великой, положивший начало созданию романовского императорского алтаря в дацане — здесь хранились портреты императоров и их штандарты. В четверг в Анинском дацане пройдет особый хурал, посвященный 300-летию провозглашения России империей.

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