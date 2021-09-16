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Путин позвал граждан России на выборы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин в специальном обращении призвал граждан страны прийти на избирательные участки и проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму.

В ближайшие дни — 17, 18 и 19 сентября — состоятся выборы депутатов Государственной думы. «Избрание ее нового состава, безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны», — сказал российский лидер.

«Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17 сентября. Прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надежность», — обратился российский лидер к гражданам страны.

Путин заявил, что рассчитывает на ответственную, взвешенную, патриотичную гражданскую позицию россиян, на их стремление «избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя» любимой родины, в интересах народа и каждого гражданина России.

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«Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России», — отметил Путин.

Он напомнил, что «высший смысл выборов — это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти». Путин обратил внимание, что нижняя палата парламента — это один из ключевых органов в системе государственной власти России.

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