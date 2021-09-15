Три дня выборов: как пройдет голосование в Госдуму

Выборы в Государственную Думу стартуют 17 сентября под девизом «Выбираем вместе». Голосование за кандидатов в депутаты российского парламента будет проходить в течение трех дней.

Избирательная кампания в Госдуму официально стартовала 17 июня, когда президент России Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в единый день голосования 19 сентября.

Позднее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России приняла решение о проведении голосования в течение трех дней подряд — с 17 по 19 сентября. При этом 19 сентября формально является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. Принципиальной разницы между этими днями для избирателей нет.

Право на проведение многодневного голосования ЦИК получил 31 июля 2020 года. Тогда были приняты поправки в избирательное законодательство. По задумке властей, выборы в несколько дней в условиях пандемии коронавируса позволяют избежать скопления избирателей на участках и снижают риски распространения инфекции.

Как проголосовать

Отдать свой голос можно по месту проживания или нахождения. В первом случае найти свой участок для голосования можно: на сайте ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы», в личном кабинете на портале «Госуслуги» в разделе «Мои выборы» или узнать по бесплатному телефону 8 800 200 00 20.

Во втором случае до 13 сентября можно было воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», подав заявление о внесении своей фамилии в список избирателей по месту фактического нахождения. Открепительные удостоверения отменили в 2018 году.

Если человек не может прийти на участок, он может проголосовать дома. Но для этого нужно иметь уважительную причину: инвалидность, болезнь или необходимость ухода за другим человеком.

С просьбой о голосовании на дому нужно обратиться в участковую комиссию письменно, лично или по телефону, либо передать просьбу через родственников. Сделать это необходимо не позднее чем за шесть часов до закрытия участков.

Избирательные участки будут открыты с 08.00 до 20.00 по местному времени. Для голосования нужно с собой иметь паспорт.

Впервые в истории избиратели семи российских регионов — Москвы и Севастополя, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областей — получат возможность проголосовать онлайн с помощью компьютера или телефона.

Отдать свой голос дистанционно можно с 08.00 по мск 17 сентября до 20.00 мск 19 сентября на vybory.gov.ru.

За кого голосовать

Госдума избирается сроком на пять лет. В ее состав входит 450 депутатов. Выборы половины депутатского корпуса проходят по 225 одномандатным избирательным округам (мажоритарная система), остальные 225 — по партийным спискам (пропорциональная система).

Мажоритарная система — когда один депутат избирается от одного округа. В «одномандатном» бюллетене избиратель ставит галочку у фамилии своего кандидата. Победитель определяется простым большинством голосов.

Пропорциональная система — когда партии составляют списки и люди за них голосуют «пакетом» на так называемом едином федеральном округе, включающем всю территорию России. В таком бюллетене избиратель ставит галочку у названия партии.

В результате голосования 255 мест займут одномандатники, выбранные простым большинством. И еще 255 депутатских мест распределяются между партиями пропорционально голосам, отданных за них избирателями. При этом чтобы пройти в российский парламент, партия должна набрать более 5% голосов.

Всего ЦИК на выборы зарегистрировала 14 партий. 16 августа была проведена жеребьевка, согласно которой названия и эмблемы партий в бюллетене для голосования распределились следующим образом:

1. КПРФ;

2. Российская экологическая партия «Зеленые»;

3. ЛДПР;

4. «Новые люди»;

5. «Единая Россия»;

6. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»;

7. «Яблоко»;

8. Партия роста;

9. Российская партия свободы и справедливости;

10. «Коммунисты России»;

11. «Гражданская платформа»;

12. «Зеленая альтернатива»;

13. «Родина»;

14. Партия пенсионеров.

Подсчет голосов избирателей начнется сразу после окончания голосования 19 сентября в 20.00 по местному времени.

Общие результаты выборов в Госдуму должны быть подведены не позднее чем через две недели после голосования — к 4 октября. Официальная публикация результатов ожидается не позднее 9 октября.