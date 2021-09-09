Фильм «Небесная команда» про гибель «Локомотива» выходит в прокат

Фильм «Небесная команда» рассказывает о трагедии 7 сентября 2011 года, когда разбился самолет с хоккейной командой «Локомотив», летевшей на игру с минским «Динамо». Фильм приурочен к 10-лететию со дня авиакатастрофы.

Судя по описанию сюжета и трейлеру, картина расскажет о случившемся глазами болельщиков и близких погибших на борту самолета.

В честь открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги армия поклонников «Локомотива» отправляется в Минск, на первый матч турнира, чтобы поддержать команду. Никто из них не знает, что эта поездка навсегда изменит жизнь каждого, а трагедия, которая случится с «Локомотивом» разделит спортивный мир на «до» и «после», говорится в синопсисе спортивной драмы.

В фильме «Небесная команда» мелькают вставки с реальных игр «Локомотива». Но фильм не относится к документальным. Главные роли в картине исполнили Антон Рогачев, Кристина Корбут, Никита Волков, Алексей Гуськов, Ирина Розанова, Сергей Баталов.

Как погибла команда «Локомотив»

«Небесная команда» — первый художественный фильм, посвященный трагедии ярославского «Локомотива». Спортивный мир помнит и чтит память погибших хоккеистов, ежегодно начиная игры 7 сентября с минуты молчания.

В сезоне 2021/22 чемпионата КХЛ команда «Локомотив» впервые провела игру в день трагедии, сыграв, как и 10 лет назад, с минским «Динамо», но на домашней площадке. Игра завершилась со счетом 3:4 в пользу минчан.