Что дает расширенная подписка «Ростелеком Лицей»?

Сервис дистанционного образования «Ростелеком Лицей» стал эффективным дополнением к стандартной школьной программе. Статистика подтверждает, что успеваемость электронных «лицеистов» выше. Как работает «Лицей» и что входит в подписку?

Сервис «Ростелеком Лицей» предлагает услуги электронного обучения для детей с 1 по 11 класс. Согласно данным платформы, после двух-трех месяцев занятий всего лишь по 40 минут в неделю ученики улучшают оценки в среднем на 0,7 балла.

Месяц подписки «Лицей плюс» можно получить в подарок. Активировать бесплатный месяц просто — нужно кликнуть «Получить промокод» в специальной форме вверху сайта, указать указать e-mail для отправки промокода, и далее действовать по полученной на почту инструкции.

Электронная школа от Ростелекома

«Ростелеком Лицей» при необходимости способен полноценно заменить школу — все учебные программы разработаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС). Уроки ведут 60 преподавателей высшей категории из ведущих школ и вузов.

Для подписчиков «Лицей плюс» доступны готовые уроки, задания, тесты, тренажеры, образовательные курсы, конспекты, а также обучающие видео и мультфильмы. Школьники могут самостоятельно готовиться к экзаменам и контрольным, включая ЕГЭ и ОГЭ.

Заниматься можно без привязки ко времени и месту — потребуется только интернет. Уроки доступны с телефона, планшета или компьютера, их можно прослушивать несколько раз подряд, а родители всегда могут проверить оценки за электронные контрольные.

Каждый материал фактически проходится трижды: сначала преподаватели доступным языком объясняют самые сложные темы учебной программы, затем полученные знания закрепляются с помощью тренажеров, а в финале ученик получает готовый конспект урока, который поможет вспомнить материал для решения домашних заданий и контрольных.

Учебную программу дополняет разносторонний развивающий контент — обычно это творческие лекции или курсы, рассчитанные на ребенка, который не прочь узнать что-то новое, улучшить свои креативные навыки, логику и память.

Что дает «Лицей плюс»

Оценить сервис Ростелекома можно бесплатно, но полноценный доступ к образовательным материалам открывает подписка «Лицей плюс». Предметы для обучения и развития делятся на три основные группы: для 1-4 классов; для 5-8 классов; для 9-11 классов.

Для младших классов есть уроки по следующим предметам: Математика, Русский язык, Окружающий мир, Литература, Английский язык. Дополнительные курсы включают игровые тренажеры для мышления, логики и памяти, мультфильмы, ментальную арифметику и развитие речи.

Для школьников 5-8-х классов вводится тестирование по предмету и по темам из каждого предмета. Курсы по школьным предметам состоят из видео, конспекта к уроку, интерактивного тренажера.

Например, занятия по английскому языку состоят из лекций и тренажеров разной сложности для изучения грамматики, авторского курса от нуля до Intermediate, интерактивных тренажеров уровня А1 и A2. Дополнительные занятия включают в себя курс по современным цифровым профессиям, обучение финансовой грамотности, цифровую азбуку здоровья.

У старшеклассников подписка открывает доступ к специальным курсам по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Они состоят из видео, интерактивного тренажера и конспекта к уроку, что позволяет эффективно готовиться к сдаче контрольных. Кроме этого, учащимся предлагают дополнительные лекции, посвященные цифровым технологиям

В подписку также входят доступ к электронной библиотеке знаний по всем предметам за 5-11 класс — такой массив полезен при подготовке к ГИА. Есть и приятные бонусы для родителей. Так, подписчикам доступны консультации психологов и экспертов по образованию, индивидуальное сопровождение от команды «Лицея» и скидки в партнерских образовательных проектах.