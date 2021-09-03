Дно рейтинга Минстроя: что делать Новосибирску?

Третий по численности населения город в стране стал третьим и в рейтинге Минстроя по качеству городской среды. Правда, с конца списка. Почему Новосибирск получил такую нелестную оценку и как сибирскому мегаполису стать удобным для жизни?

Минстрой РФ выпустил очередной рейтинг качества городской среды. При оценке городов учитывались безопасность, комфортность, идентичность и разнообразие, экологичность и здоровье, эффективность управления, современность и актуальность среды.

Новосибирск набрал 166 баллов из 360 возможных и занял третье место с конца. Хуже оказались только Омск и Волгоград.

Рейтинг подтвердил негативные отзывы местных жителей, которые называют город Пылесибирском и Пробкосибирском, а также впечатления проезжих блогеров.

Блогер-урбанист Илья Варламов не раз обрушивался на Новосибирск с критикой. В частности, он считает, что город уничтожен рекламой, торговыми павильонами, ларьками, несуразными жилыми и офисными комплексами.

Известный дизайнер Артемий Лебедев предложил министру обороны Сергею Шойгу вместо строительства новых городов перестроить Новосибирск, так как «он в этом нуждается».

Почему так вышло?

Новосибирск за свою недлинную историю переживал периоды и разрухи, и удачного благоустройства.

«Неустроенность связана с каким-то строительством. В Новониколаевске неустроенность была в конце XiX века и начале XX века. Тогда об этом писали фельетоны томские губернские газеты, что город-выскочка хочет называть себя сибирским Чикаго, а сам грязный», — прокомментировал Sibnet.ru краевед Константин Голодяев.

С 1910 года, напомнил краевед, городская администрация стала уделять внимание благоустройству города. Тогда, в частности, были посажены деревья вдоль улиц, сформирована аллея Николаевского проспекта (сейчас Красный). И парковка на площади Ленина до середины 30-х годов была сквером с клумбой и фонтаном.

Здание на Красном проспекте, 82 в 60-е годы Фото: © Музей Новосибирска

«Затем площадь заасфальтировали, начал строиться Оперный театр и другие объекты, и город стал возвращаться в строительное неблагоустроенное состояние. Добавила трудностей война, за неимением дров люди разбирали деревянные заборы и тротуары», — продолжил Голодяев.

В 1944 году вышло постановление городской администрации необходимости восстановления благоустройства. И через какое-то время город расцвел,стал выглядеть по-настоящему красиво, особенно центр.

Но ресурс был исчерпан в 90-е годы, когда началось точечное строительство и вырубка под него деревьев. «Что вырубили в 2000 годы, то мы и имеем», — отметил эксперт.

Но кроме исторической оценки есть и другие. Так, общественник, представитель Авто-мото Ассоциации Алексей Носов уверен, что к текущему состоянию городской среды приводят безразличие и некомпетентность муниципальных и областных чиновников.

«Огромное количество газонов перед муниципальными учреждениями. Мэр посещает муниципальное учреждение, видит потоптанный газон, заросший травой, мусор. Ему невдомек, что можно сказать директору, чтобы исправить ситуацию, ему безразлично», — заявил общественник.

То же самое, по его мнению, касается и областных властей: «Они также, выезжая на разрезание ленточек, проезжают мимо разрушенных дорог, заросших скверов, кривых поребриков, мусора, которым завален город. Им на это наплевать».

Тротуар в Железнодорожном районе Новосибирска Фото: © Ростислав Антонов

Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев согласился, что областные власти уделяют мало внимания Новосибирску, хотя в нем живет большая часть населения области, кроме того, бюджет региона больше городского.

Но с другой стороны, эксперт заметил, что более благоустроенные города, как правило, получали средства на улучшение среды благодаря крупным международным событиям.

«Путешествуя по России, я заметил, что города, где проводили крупные спортивные мероприятия, выглядят опрятнее и чище других городов. В Новосибирске никаких крупных соревнований не проводилось давно. Поэтому Новосибирск сильно отстает по уровню благоустройства», — сказал Рязанцев.

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Сам мэр Новосибирска Анатолий Локоть в июне на заседании Горсовета говорил, что критика состояния дорог, магистралей, тротуаров Новосибирска во многом справедлива.

«Город нуждается в больших объемах ремонта, благоустройства, строительства дорожной инфраструктуры, но не всегда наши бюджетные возможности позволяют это делать в достаточной степени, поэтому мы в значительной степени зависим от поддержки вышестоящих бюджетов: областного и федерального», — сказал мэр.

Он отметил, что Новосибирск застраивается быстрее других городов-миллионников. Так, в прошлом году возвели в полтора раза больше жилья, чем в Красноярске, и в три раза больше, чем в Омске. А быстрое развитие требует новых объектов дорожного хозяйства, однако они слишком капиталоемкие и нужны большие затраты.

Что делать?

Эксперты сходятся во мнении, что придать Новосибирску лоск можно, но только если городские и областные власти выделят на это средства и будут благоустраивать город комплексно и последовательно.

Депутат горсовета Ростислав Антонов предложил Локтю в рамках подготовки городского бюджета предусмотреть на ближайшие несколько лет целевое адресное финансирование на ремонт и реконструкцию тротуаров, бордюров, газонов и велодорожек на сумму не менее 50 миллионов рублей в год.

Ямы на улицах Новосибирска Фото: © Sibnet.ru

«Плановая реконструкция тротуаров улучшит экологическую ситуацию в городе Новосибирске, уменьшит выход грунта на дороги и пылеобразование, повысит безопасность дорожного движения и снизит травматизм жителей и гостей нашего города», – сказал Антонов.

Рязанцев надеется, что улучшить внешний облик Новосибирска удастся благодаря подготовке города к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Власти планировали убрать лишнюю рекламу, ввести дизайн-код, благоустроить улицы гостевого маршрута, сделать иллюминацию.

Красоту планируется навести на 19 основных улицах Новосибирска: Красный проспект, проспект Карла Маркса, Димитровский и Октябрьский мосты, улицы Челюскинцев, Гоголя и другие.