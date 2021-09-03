Дно рейтинга Минстроя: что делать Новосибирску?

Третий по численности населения город в стране стал третьим и в рейтинге Минстроя по качеству городской среды. Правда, с конца списка. Почему Новосибирск получил такую нелестную оценку и как сибирскому мегаполису стать удобным для жизни?
Минстрой РФ выпустил очередной рейтинг качества городской среды. При оценке городов учитывались безопасность, комфортность, идентичность и разнообразие, экологичность и здоровье, эффективность управления, современность и актуальность среды.
Новосибирск набрал 166 баллов из 360 возможных и занял третье место с конца. Хуже оказались только Омск и Волгоград.
Рейтинг подтвердил негативные отзывы местных жителей, которые называют город Пылесибирском и Пробкосибирском, а также впечатления проезжих блогеров.
Блогер-урбанист Илья Варламов не раз обрушивался на Новосибирск с критикой. В частности, он считает, что город уничтожен рекламой, торговыми павильонами, ларьками, несуразными жилыми и офисными комплексами.
Известный дизайнер Артемий Лебедев предложил министру обороны Сергею Шойгу вместо строительства новых городов перестроить Новосибирск, так как «он в этом нуждается».
Почему так вышло?
Новосибирск за свою недлинную историю переживал периоды и разрухи, и удачного благоустройства.
«Неустроенность связана с каким-то строительством. В Новониколаевске неустроенность была в конце XiX века и начале XX века. Тогда об этом писали фельетоны томские губернские газеты, что город-выскочка хочет называть себя сибирским Чикаго, а сам грязный», — прокомментировал Sibnet.ru краевед Константин Голодяев.
С 1910 года, напомнил краевед, городская администрация стала уделять внимание благоустройству города. Тогда, в частности, были посажены деревья вдоль улиц, сформирована аллея Николаевского проспекта (сейчас Красный). И парковка на площади Ленина до середины 30-х годов была сквером с клумбой и фонтаном.
«Затем площадь заасфальтировали, начал строиться Оперный театр и другие объекты, и город стал возвращаться в строительное неблагоустроенное состояние. Добавила трудностей война, за неимением дров люди разбирали деревянные заборы и тротуары», — продолжил Голодяев.
В 1944 году вышло постановление городской администрации необходимости восстановления благоустройства. И через какое-то время город расцвел,стал выглядеть по-настоящему красиво, особенно центр.
Но ресурс был исчерпан в 90-е годы, когда началось точечное строительство и вырубка под него деревьев. «Что вырубили в 2000 годы, то мы и имеем», — отметил эксперт.
Но кроме исторической оценки есть и другие. Так, общественник, представитель Авто-мото Ассоциации Алексей Носов уверен, что к текущему состоянию городской среды приводят безразличие и некомпетентность муниципальных и областных чиновников.
«Огромное количество газонов перед муниципальными учреждениями. Мэр посещает муниципальное учреждение, видит потоптанный газон, заросший травой, мусор. Ему невдомек, что можно сказать директору, чтобы исправить ситуацию, ему безразлично», — заявил общественник.
То же самое, по его мнению, касается и областных властей: «Они также, выезжая на разрезание ленточек, проезжают мимо разрушенных дорог, заросших скверов, кривых поребриков, мусора, которым завален город. Им на это наплевать».
Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев согласился, что областные власти уделяют мало внимания Новосибирску, хотя в нем живет большая часть населения области, кроме того, бюджет региона больше городского.
Но с другой стороны, эксперт заметил, что более благоустроенные города, как правило, получали средства на улучшение среды благодаря крупным международным событиям.
«Путешествуя по России, я заметил, что города, где проводили крупные спортивные мероприятия, выглядят опрятнее и чище других городов. В Новосибирске никаких крупных соревнований не проводилось давно. Поэтому Новосибирск сильно отстает по уровню благоустройства», — сказал Рязанцев.
Сам мэр Новосибирска Анатолий Локоть в июне на заседании Горсовета говорил, что критика состояния дорог, магистралей, тротуаров Новосибирска во многом справедлива.
«Город нуждается в больших объемах ремонта, благоустройства, строительства дорожной инфраструктуры, но не всегда наши бюджетные возможности позволяют это делать в достаточной степени, поэтому мы в значительной степени зависим от поддержки вышестоящих бюджетов: областного и федерального», — сказал мэр.
Он отметил, что Новосибирск застраивается быстрее других городов-миллионников. Так, в прошлом году возвели в полтора раза больше жилья, чем в Красноярске, и в три раза больше, чем в Омске. А быстрое развитие требует новых объектов дорожного хозяйства, однако они слишком капиталоемкие и нужны большие затраты.
Что делать?
Эксперты сходятся во мнении, что придать Новосибирску лоск можно, но только если городские и областные власти выделят на это средства и будут благоустраивать город комплексно и последовательно.
Депутат горсовета Ростислав Антонов предложил Локтю в рамках подготовки городского бюджета предусмотреть на ближайшие несколько лет целевое адресное финансирование на ремонт и реконструкцию тротуаров, бордюров, газонов и велодорожек на сумму не менее 50 миллионов рублей в год.
«Плановая реконструкция тротуаров улучшит экологическую ситуацию в городе Новосибирске, уменьшит выход грунта на дороги и пылеобразование, повысит безопасность дорожного движения и снизит травматизм жителей и гостей нашего города», – сказал Антонов.
Рязанцев надеется, что улучшить внешний облик Новосибирска удастся благодаря подготовке города к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Власти планировали убрать лишнюю рекламу, ввести дизайн-код, благоустроить улицы гостевого маршрута, сделать иллюминацию.
Красоту планируется навести на 19 основных улицах Новосибирска: Красный проспект, проспект Карла Маркса, Димитровский и Октябрьский мосты, улицы Челюскинцев, Гоголя и другие.