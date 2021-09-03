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Раскрыта основа российского ядерного щита на 30-40 лет

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: Michael / CC BY 3.0

Новая межконтинентальная ракета «Сармат» станет основой российского ядерного щита на 30-40 лет, заявил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

«Мы ожидаем начала летно-конструкторских испытаний после завершения наземных испытаний. Эта ракета станет основой российского ядерно-космического щита, гарантией безопасности и нашего поколения, и будущих поколений — лет 30-40, как минимум, она будет защищать нашу страну», — цитирует «Интерфакс» Рогозина.

По его словам, у ракеты «Сармат» «уникальная дальность, скорость подъема, она преодолевает любую систему противоракетной обороны».

Летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» начнутся в 2021 году и должны завершиться в 2022-м, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета должна начать поступать также в 2022 году, сообщил 6 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Сообщалось, что МБР РС-28 «Сармат» придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В «Воевода» (по классификации НАТО - SS-18 «Сатана») в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

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Оборона #Оружие #Армия
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